Lastwagen und Lieferwagen kollidieren in Kreisel – Polizei sucht Zeugen

Die Kollision ereignete sich am Montag, 5. Oktober 2020, kurz nach neun Uhr im sogenannten «Rivella-Kreisel» auf der Neuen Aarburgerstrasse in Rothrist. Von Aarburg her fuhr der Fahrer eines Lieferwagens in den Kreisverkehr.

Gleichzeitig nahte auf dem Grüthgässli ein Sattelschlepper, der somit von links in den Kreisel einmündete. Darin stiessen die beiden Fahrzeuge dann zusammen.

Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand beträchtlicher Schaden. Gegenüber der Kantonspolizei machten beide Lenker geltend, zuerst in den Kreisel gefahren und somit vortrittsberechtigt gewesen zu sein. Aufgrund dieses Widerspruchs sucht die Polizei in Schafisheim Augenzeugen. Die Polizei ist unter der Nummer 062 886 88 88 zu erreichen.

Die Polizeibilder vom Oktober: