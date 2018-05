Weshalb wurde an einem Samstagmorgen am Kran herumgewerkelt? Wie die Verantwortlichen gegenüber TeleM1 erklären, hätte der Kran einen technischen Defekt gehabt. Wegen eines Drehkreuzschadens wollte die Kranfirma Interkran den Ausleger ersetzen, damit am Montag die Arbeiten auf der Baustelle weitergehen konnten. Neben der Bahnstrecke werden Mehrfamilienhäuser gebaut.

Vier Mitarbeiter der Firma waren vor Ort. Die Verantwortlichen sind «gottenfroh», dass es keine Toten gab und der Unfall so glimpflich ausging.

Die Bergung von Aufleger und Zug läuft. Polizei und Staatsanwaltschaft haben laut der Kantonspolizei Aargau die Ermittlungen eingeleitet.