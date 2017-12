Marcel Koller ist zuversichtlich, dass das bevorstehende Jahr für die Wirtschaft ein starkes wird. Die Auftragsbücher seien prall gefüllt, so der Chefökonom der Aargauischen Kantonalbank (AKB). Das Brutto-Inland-Produkt sei 2017 rund 1,2 Prozent gewachsen und dürfte auf über 2 Prozent steigen, sagte er am Donnerstagabend am Aargauer Bau- und Wirtschaftskongress, zu dem die AKB in den Campussaal in Brugg Windisch geladen hatte.

Einziger Wermutstropfen für Koller: Das hinterherhinkende Konsumentenvertrauen. Dieses sorge noch für Wachstumsverzögerung. «Die Konsumenten in der Schweiz tendieren dazu, das Glas eher halb leer als halb voll zu sehen.» Weltweit habe die Konsumentenstimmung aber zugenommen. Und obwohl sie in der Eurozone und in der Schweiz noch negativ sei, zeige der Trend auch hier nach oben: «Die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten schauen immer positiver in die Zukunft», sagte Koller.

Zinsen bleiben negativ

Geldpolitische Massnahmen erwartet der Chefökonom nicht. Die Schweizerische Nationalbank habe keine Möglichkeit, etwas an den kurzfristigen Zinsen zu ändern. «Sie bleiben weiterhin im negativen Bereich.» Bei den langfristigen Zinsen erwartet Koller stärkere Schwankungen. Dass sie steigen, glaubt er aber nicht, «solange die USA nicht schneller als erwartet die Zinsen erhöhen».

Im Aargau gibt es viele exportorientierte Unternehmen. Für sie sei der steigende Euro-Franken-Kurs seit Mitte 2017 eine sehr gute Nachricht. «Ich erwarte eine stabile Entwicklung», sagte Koller.

Erholen nach Frankenschock

Dieser Einschätzung schloss sich Jean-Philippe Kohl an. Auch der Vize-Direktor des Branchenverbands Swissmem führte aus, dass der Haupttreiber für die Branche die konjunkturelle Entwicklung sei. «Und die sieht in den Absatzmärkten im Moment gut aus.» Die Maschinen-Elektro-Metall-Industrie erhole sich nach dem Frankenschock im Jahr 2015 weiter. Damit der Aufschwung anhält, sei wichtig, dass die MEM-Branche die Digitalisierung offensiv angehe und die Innovationskultur in den Unternehmen gestärkt werde.

Die Digitalisierung thematisierte auch Regierungsrat Urs Hofmann in seinem Grusswort. Er und der Aargauer Regierungsrat seien überzeugt, dass die Digitalisierung nicht nur einen Wandel bringe, sondern auch Chancen. «Aber die muss man nutzen. Das gilt gerade für die Bauwirtschaft», sagte Hofmann. Leider nehme die Schweiz hier keine Vorreiterrolle ein und auch für die öffentliche Hand gebe es noch einiges zu tun.

Eine Prognose sei immer schwierig, sagte der Regierungsrat. «Aber es wäre falsch, anzufangen, schwarzzumalen.» Nichtsdestotrotz erwähnte er in seinem Grusswort mit Blick auf die angekündigten Stellenabbaue auch die «nicht nur positiven Nachrichten für den Kanton Aargau».