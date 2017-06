Es ist ein ewiges Ärgernis: Zusätzlich zur Strafe kommen die Gebühren. Häufig sind diese sogar höher als die Busse. Und der Verdacht liegt nahe, dass die Gebühren für den Staat vor allem eine Finanzbeschaffungsmassnahme sind.

In einem exemplarischen Fall ist es einem Aarauer Anwalt gelungen, aufzuzeigen, wie der Kanton Verkehrssünder auf der Basis einer bisher nicht publizierten, also geheimen Weisung schröpft. Mehr noch: Er hat es geschafft, dass sein Mandant statt 900 nur noch 450 Franken bezahlen muss. Das Urteil ist rechtskräftig.

Was für Dimensionen die Sache hat, zeigt ein Blick in die Rechnung des Kantons Aarau. 2014 kassierte der Staat 13,6 Millionen Franken Strafbefehlsgebühren (inklusive Kanzleigebühren). Ein Jahr später waren es bereits 18,5 Millionen Franken. Also 36 Prozent mehr. Die massiven Mehreinnahmen sind eine Folge einer Tariferhöhung in der geheimen Gebührenweisung vom 1. Januar 2015. Der Kommentar eines Betroffenen: «Da wird im grossen Stil abgezockt.»

Mit über 135 km/h geblitzt

Im konkreten Fall ging es um einen Automobilisten im AHV-Alter: Ein bisher unbescholtener Mann, der auf der Autobahn durch das Fricktal nicht bemerkt hatte, dass die Geschwindigkeit auf 100 km/h reduziert war. Er wurde mit über 135 km/h geblitzt. Die Folge: Ein Strafbefehl wegen einer groben Verkehrregelverletzung. Konkret: eine bedingte Geldstrafe von 20 Tagessätzen (à 30 Franken – so tief, weil er AHV-Bezüger ist). Dazu eine Busse von 600 Franken sowie eine Strafbefehlsgebühr von 900 Franken (plus 24 Franken Polizeikosten).