Am 23. August ereignete sich in Bondo, einem 200-Seelen-Dorf im Bündner Val Bondasca, ein Bergsturz und Murgänge. Vier Millionen Kubikmeter Gesteinsmaterial stürzten in das Tal, es wurden Häuser und Strassen zerstört - acht Personen kamen dabei ums Leben.

Die Bewohner des Tals wurden evakuiert und dürfen immer noch nicht in ihre Häuser zurückkehren, da aufgrund starker Regenfälle die Gefahr eines erneuten Murganges nicht ausgeschlossen ist. Der letzte von insgesamt drei Murgängen ereignete sich am 2. September.