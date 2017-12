Das war es am Dienstag mit Antworten von Mike Müller. Denn an diesem Abend war er vor allem zum Fragenstellen angestellt. Er tat dies in seiner bewährten, nicht ironiefreien Art, sowohl bei Politprominenz als auch bei der «Bestatter»-Crew. Von Produzent Markus Fischer wollte er wissen, ob es in den «Bestatter»-Castings wie bei seinem amerikanischen Berufskollegen Harvey Weinstein – kürzlich des sexuellen Übergriffs überführt – zu- und hergehe. Fischer räumte ein, man habe zwar ein schwarzes Kunstledersofa im Büro, darauf habe er aber noch nie Schauspielerinnen näher geprüft. «Bei uns zählen die inneren Werte.»

Die Sache mit dem Stadion

Der gebürtige Meisterschwander und Inhaber der in Zürich ansässigen Produktionsfirma Snakefilm schwärmte: «Im Aargau zu drehen, ist tausendmal schöner als im Kanton Zürich.» Mit Industrie, Landschaften oder Schlössern gebe es im Aargau einfach alles, «ein Schmelztiegel, in dem wir überall willkommen sind». Mike Müller bestätigte dies mit einer Anekdote: Wenn in Zürich Dreharbeiten von einem lauten Rasenmäher gestört würden, müsse man den Hauswart «mit eme Zwänzger» zum Abstellen motivieren. Als man für die neue Staffel in Biberstein gedreht habe, sei der rasenmähende Hausbesitzer von nebenan von sich aus auf die Crew zugekommen, habe gefragt: «Dient es euch eventuell, wenn ich den Rasenmäher ausschalte?»

Gedreht wurde von Juni bis Oktober an 66 Tagen, jeweils von Sonntag bis Donnerstag. «An den Sonntagen stehen Gebäude oder Anlagen offen, die sonst nicht für Dreharbeiten zugänglich sind», erklärte Fischer. Regierungssprecher Peter Buri und Aargau Tourismus haben auch diesmal geholfen, Türen zu öffnen. Aargau Tourismus organisierte auch die Vorpremiere im Kino Trafo. Diesmal fiel die Wahl auf Baden, weil die erste Folge auch vom Tod eines Spielsüchtigen im Casino Baden handelt.

«Gedreht haben wir aber im Casino Zürich, denn in Baden haben sie keine Probleme mit Spielsüchtigen», bemerkte Müller augenzwinkernd. Die Aufnahmen wurden tatsächlich in Zürich gemacht – weil sich das Gebäude besser eignete.

Der Badener Stadtammann Geri Müller – Namensvetter Mike lernte er als Kulturveranstalter Ende der 80er-Jahre kennen – gab zu, keine einzige Folge gesehen zu haben: «Ich habe zu Hause keinen Fernseher.» Auf die Bemerkung Mike Müllers, 2018 habe er ja bedeutend mehr Zeit, sagte Geri Müller pflichtbewusst: «Dann werde ich natürlich jeden Dienstag ‹Bestatter› schauen.» – «Diese Frage haben wir lange geübt», scherzte Mike.

Als grosser Fan outete sich dafür Landstatthalter Alex Hürzeler. Er habe sicher 30 Folgen gesehen. «Und ich freue mich, dass in der neuen Staffel das ehrwürdige Brügglifeld zu sehen ist.» Er hoffe, dass man in einer nächsten Staffel dann ein neues Stadion Torfeld Süd zeigen könne. «Wahrscheinlich kommt die 7. Staffel aber schneller als das Stadion», sagte Hürzeler und steckte mit seinem der Realität geschuldeten Lachen den Saal an.

7. Staffel schon in Planung

Natürlich konnte es Müller beim Aargauer Kultur- und Sportminister nicht lassen, nach dessen Meinung zur No-Billag-Initiative zu fragen. «Sie ist für mich ein No-Go», sagte Hürzeler, «aber es braucht zweifelsohne Korrekturen bei der SRG.» Den «Bestatter» müsste man jedenfalls unbedingt beibehalten. Urs Fitze, Bereichsleiter Fiktion bei SRF, hofft sehr, «dass es weitergeht».

Man schreibe an der 7. Staffel. Der Aargau als Drehort werde beibehalten, denn er sei mit ein Grund für den riesigen Erfolg der Serie, die inzwischen in zahlreichen Ländern und auch auf Netflix zu sehen ist. Das weiss man auch beim Kanton. Deshalb flossen 2017 wieder 100 000 Franken aus dem Swisslos-Fonds in die Produktion. Alex Hürzeler: «Wenn es zu einer Fortsetzung kommt, würden wir erneut versuchen, uns zu beteiligen.»

In Baden gaben sich die Darsteller volksnah, plauderten locker mit allen, die fragten. Fans machten Selfies mit ihren Lieblingen und hofften, der tiefe Fall in der Auftaktszene möge keine vorherseherische Symbolkraft haben.