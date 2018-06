Der Mofafahrer war am Montag um 10.45 Uhr auf der Hauptstrasse in Kölliken in Richtung Oberentfelden unterwegs. Als ihn ein Autofahrer überholen wollte, prallten beide Fahrzeuge seitlich zusammen und der 86-Jährige stürzte.

Der Mann zog sich bei seinem Fall schwere Verletzungen zu und wurde mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Der Autofahrer, ein 67-jähriger Schweizer, sowie seine Beifahrerin blieben laut Angaben der Polizei unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Der genaue Unfallhergang wird noch abgeklärt. Die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88) sucht daher Zeugen. (cki)

