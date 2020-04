«Hallo Grosi, mer hoffe, es geit dir guet!»: So herzig grüssen die Enkel ihre Grosseltern

Die kleine Meret vermisst ihr Grosi. Seit mehr als drei Wochen darf sie wegen der Coronapandemie nicht mehr auf Besuch. Um der Grossmutter eine Freude zu bereiten, sendet sie mit ihrem Vater Grüsse in einer Videobotschaft: "Hallo Grosi, mer hoffe, es geit dir guet! Bliebed gsund und bis bald."

Auch Opi Gert darf seinen Enkel zurzeit nicht sehen. Als Risikopatient kann er selbst an seinem Geburtstag keinen Besuch empfangen. Ohne Glückwünsche soll er aber nicht bleiben: Sein herziger Enkel trällert kurzerhand ein Geburtstagsständchen in die Kamera.

Um die Sehnsucht von jung und alt etwas zu lindern, überbringt Tele M1 Grüsse von Enkelkindern an ihre Grosseltern direkt in die Stube der Omas und Opas. Der Regionalsender fürs Mittelland strahlt die Videobotschaften jeweils in der Sendung Aktuell um 18 Uhr aus.

Machen Sie mit: Schicken Sie ein Video im Querformat an 079'472'88'88