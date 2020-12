Gleich vier Brände in einer Nacht im Aargau – in zwei Fällen war wohl Brandstiftung im Spiel

Die erste Brandmeldung erreichte die Notrufzentrale am Samstag, 26. Dezember 2020, kurz nach 23 Uhr. Ein Anwohner meldete, dass er in Wettingen, an der Zentralstrasse soeben beobachtet habe, wie Jugendliche eine Tanne angezündet hätten. Er habe diese selber löschen können. Aufgrund der angetroffenen Situation kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Kurz nach 03 Uhr meldete ein Anwohner aus Aarau, dass aus einem Haus in der Metzgergasse schwarzer Rauch aufsteige. Die umgehend allarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und so ein Übergriff auf die umliegenden Gebäude verhindern. Es entstand jedoch trotzdem grosser Sachschaden. Die Brandursache ist noch unklar. Die vier Bewohner wurden allesamt mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung durch die Ambulanz versorgt.

Zur gleichen Zeit erreichte die Einsatzzentrale eine Meldung, wonach es in Buchs am Langacherweg

ebenfalls brennen würde. Die Feuerwehr, welche mit einem Grossaufgebot vor Ort war, konnte den Brand löschen. Das Einfamilienhaus war jedoch nicht mehr zu retten. Die Bewohnerin konnte sich glücklicherweise mit ihren beiden Kindern und den Haustieren in Sicherheit begeben. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Zudem brannte kurz nach 04 Uhr ein Unterstand in Aarburg am Letziweg. Auch bei diesem Brand kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Aktuelle Polizeibilder vom Dezember 2020: