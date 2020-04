«Gewaltfreie Aktion Kaiseraugst»: Als 15'000 Gegner das Kraftwerksgelände besetzten

Am Dienstag nach Ostern 1975 hätten die Vorarbeiten für das Atomkraftwerk Kaiseraugst wieder anrollen sollen. Doch vor Arbeitsbeginn besetzte die «Gewaltfreie Aktion Kaiseraugst» das künftige Werksgelände

Schnell stellte sich an diesem 1. April eine breite Unterstützung ein. Bauern brachten Milch und Baumaterial, Transportunternehmer Wasser. Man schlug Zelte auf, baute Unterstände und richtete für eine längere Besetzung ein.

Elf Wochen lang harrten die Aktivistinnen und Aktivisten aus. Zeitweilig waren 15'000 AKW-Gegnerinnen und Gegner auf dem Bauplatz. An Wochenenden machten sich Familien und Menschen allen Alters und politischer Ausrichtung ein Bild von der Situation im Zeltlager. Das erste Bild der Bildstrecke zeigt eine Gruppe von Seniorinnen und Senioren auf dem Weg zum besetzten Werksgelände.

In jenen Jahren diskutierte die in der Atomfrage entzweite Schweiz das Für und Wider der Nuklearenergie. In der Nordwestschweiz und im aargauischen Fricktal stimmten bürgerliche Kreise mit ein. In Rheinfelden auch in Sorge um den Ruf als Kurort und um das Quellwasser für die örtliche Brauerei. Über 20 Jahre später schrieb der Bund das Projekt ab und entschädigte die beteiligten Stromfirmen. Unterdessen waren im Windschatten der Kaiseraugster Proteste die Kernkraftwerke in Leibstadt und Gösgen gebaut worden.

Ein Kurzdokumentarfilm von ZEITGESCHICHTE AARGAU mit den Hintergründen der Aargauer Atomkraftwerke: