Gemäss der Beratungsstelle für Unfallverhütung wird die tatsächliche Gefahr durch Geisterfahrer also «überschätzt». Für eine mögliche Erklärung hält das BFU, dass am Radio öfters vor Falschfahrern gewarnt wird, als dass diese für Unfälle verantwortlich sind (Verhältnis 1:11).

Auf der falschen Fahrspur nach Norwegen

Bei einem kleinen Teil der Geisterfahrer handelt es sich laut Pfister um Ortsunkundige. Schlagzeilen machte etwa ein 49-jähriger Tunesier, der Anfang 2013 als Geisterfahrer von Liestal in Richtung Norwegen fahren wollte. Meistens sind Falschfahrer aber laut Polizei-Medienchef Pfister betagte Personen, welche die Verkehrssituation falsch einschätzen oder die grundsätzlich zu wenig Fahrpraxis haben. Vor knapp zwei Jahren liess sich ein 77-Jähriger von der Grenzwache verfolgen – diese auf der korrekten, er auf der falschen Fahrspur. Erst bei seinem zweiten Versuch, den Autobahnzoll zu überqueren, konnte er gestoppt werden.

Laut BFU beginnen Geisterfahrten nicht nur mit dem Einbiegen auf die Autobahn über eine Ausfahrt. Etwa gleich viele Falschfahrer wenden einfach auf der Autobahn und fahren gegen den Verkehr. Deshalb schreibt das BFU, dass die bauliche Sanierung aller Ein- und Ausfahrten von Autobahnen nur eine beschränkte Wirkung hätte. Also fahren nicht nur Senioren, Betrunkene und Suizidgefährdete gegen den Verkehr, sondern auch hie und da Personen, die blindlings auf ihr Navigationsgerät vertrauen – und wenn aufgefordert mitten auf der Autobahn wenden, zum Beispiel bei einem Unfall auf der A2 im Kanton Uri: Beim Unfall im Dezember 2018 blieb es bei einem Sachschaden von 24'000 Franken.

Übrigens sind nicht nur Automobilisten als Geisterfahrer unterwegs. Im Juli 2018 stoppte die Kantonspolizei Wallis einen Afghanen, der mit seinem Velo auf der falschen Spur fuhr – in einer Tunnelgallerie auf der Autobahn.

Viele Geisterfahrer werden nie ermittelt

Die Dunkelziffer von Geisterfahrten schätzt Pfister als hoch ein. Oftmals kann die Polizei die falschfahrenden Automobilisten nicht mehr ausfindig machen und anhalten, weil diese ihr Fehlverhalten von selbst merken und wenden oder die nächste Ausfahrt nehmen. Pfister fügt an: «Ausserdem ist man an vielen Orten im Aargau auf der Autobahn in zehn, fünfzehn Minuten in einem anderen Kanton». Wo der Kompetenzenbereichs Aargauer Polizisten endet.