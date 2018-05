Strafuntersuchung eingeleitet

Der Zwischenfall hat sich nach Polizeiangaben bei der Demontage eines Baukrans durch Mitarbeiter einer Firma ereignet. Der Ausleger des Baukrans war an einem Pneukran aufgehängt. Weshalb er in den Bereich der Gleise geriet, war am Samstag unklar. Neben der Bahnstrecke werden zurzeit Mehrfamilienhäuser gebaut.

Zur Klärung der Unfallursache hat die Kantonspolizei Ermittlungen aufgenommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach eröffnete vor Ort eine Strafuntersuchung.