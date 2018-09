Peter Studer, Kinderarzt aus Birrwil, will das Lebenswerk von Beat Richner in dessen Sinne weiterführen. «Auch wenn man damit rechnen musste, dass es mit ihm einmal zu Ende geht, ist es ein Schock, wenn man vor der Situation steht», sagt Studer gegenüber «Tele M1». «Da kann man vorbereitet sein, wie man will, es tut trotzdem weh», so der Kinderarzt.

Der Kinderarzt, Cellist und Musikclown «Beatocello» musste bereits im Frühling 2017 aus gesundheitlichen Gründen die Leitung seiner fünf Spitäler in Kambodscha aufgeben und in die Schweiz zurückkehren. Am Sonntag ist er 71-jährig verstorben.