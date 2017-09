Brisant: Fricker selber hätte Müllers Platz eingenommen. Wenige Monate später warnte er in einem Tweet illegalerweise vor einer Polizeikontrolle. Wieso tappt Fricker immer wieder in diese Fallen? «Ich sage geradeaus, was ich denke, ohne jedes Mal alle möglichen Konsequenzen zu bedenken», gab er vor zwei Jahren zu Protokoll. Aber er habe dazugelernt und begonnen, sich in die Medienrealität zu integrieren.

Schliesslich klappte es dann doch noch mit dem Nationalratsmandat. 2015 konnte er sich im Rennen um Geri Müllers Sitz – dieser wollte sich auf das Stadtammann-Amt in Baden konzentrieren – deutlich gegen Irène Kälin durchsetzen.

Fricker lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Baden.