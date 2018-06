Am Donnerstag 14. Juni geht's um 17 Uhr los: Gastgeber Russland und Saudi-Arabien eröffnen im Olympiastadion Luschniki in Moskau die Fussball-Weltmeisterschaft 2018. Und im Aargau wollen tausende Fans die WM beim Public Viewing gemeinsam erleben. Diese interaktive Aargau-Karte zeigt, wo das am besten geht.