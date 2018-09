«Tatsächlich kenne ich die meisten der aktiven Mitglieder persönlich», sagt Wermuth. «Genau dieses breite Netz ist meine Stärke.» Gleichzeitig beteuert er, keinen Zugang zu Delegiertendaten zu haben. «Ich habe in den Jahren als Co-Präsident bewusst keine persönliche Adresskartei geführt.» Was er aufgrund seiner Funktion noch an Daten gehabt habe, sei gelöscht.

So klar wie es in Zofingen scheint, ist die Sache insgesamt aber noch nicht, trotz gefühltem Vorsprung von Wermuth. Zu unberechenbar ist das Wahlprozedere. Gemäss Statuten kann jede der 70 Aargauer SP-Sektionen zwei oder je nach Grösse mehr Delegierte schicken. Wer das ist, weiss man kaum im Voraus. «Man kann die Delegierten nicht systematisch ansprechen», sagt Feri-Komiteeleiterin Scholl. «Aufgrund des Datenschutzes kennen wir die konkreten Namen nicht.» Es führe kein Weg daran vorbei, mit den Leuten in den Sektionen persönlich zu reden, zu telefonieren und sie zu überzeugen, ihre Delegierten für die Nomination von Yvonne Feri zu motivieren. Hösli sieht da «einen gewissen Startvorteil» für Wermuth, weil er als ehemaliger Parteipräsident besonders gut vernetzt sei.

Schlussspurt und Männer-Gipfel

Trotz der «Zerrissenheit», welche das Duell Feri versus Wermuth parteiintern ausgelöst hat, gibt sich SP-Frauen-Vertreterin Viviane Hösli zuversichtlich, dass sich «keine grundsätzlichen Gräben über die Nomination hinaus bilden werden». Auch Feri ist wichtig, dass «die Partei keinen Schaden nimmt».

Und was können die beiden Kandidaten im Hinblick auf den Parteitag am übernächsten Mittwoch jetzt noch tun? Die SP Frauen wollen sich gemäss Hösli für Yvonne Feri «nochmals ins Zeug legen». Wie, werden sie bei einem Treffen am Samstag diskutieren. Wermuth kündigt keine weitere spezielle Ständeratsaktion an, hat aber dafür gesorgt, dass er in den nächsten Tagen in den Schlagzeilen bleibt. Am Dienstag kommt es auf Einladung seiner SP Zofingen zu einem Männer-Gipfel: Wermuth duelliert sich dort auf einem Podium zum Thema Schweiz - Europa mit SVP-Nationalrat und «Weltwoche»-Chef Roger Köppel.