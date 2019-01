Grosses Sicherheitsaufgebot am Dienstagmorgen in der Region Habsburg: Bereits am Waldrand in Windisch stehen die ersten Fahrzeuge der Kantonspolizei Aargau. Auf dem Weg nach Habsburg sind überall mit Gewehr ausgestattete Polizisten anzutreffen. Es herrscht Ausnahmezustand im Stammlande der einst weltumspannenden Dynastie der Habsburger. Der Grund: Chinas Vizepräsident Wang Qishan nutzt seinen Aufenthalt in der Schweiz im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos für einen Besuch im Kanton Aargau. Als Historiker interessiert sich der 70-jährige Vizepräsident speziell für die Habsburger und ihr Schloss.

Über der 430-Seelen-Gemeinde kreist kurz vor 10.30 Uhr ein Helikopter. Die Kantonspolizei Aargau hat den Auftrag, die Sicherheit und den geordneten Ablauf des Besuchs sicherzustellen. Dazu begleitet die Kapo den Konvoi des Staatsmanns von der Raststätte Würenlos her bis zum Schloss Habsburg und nach dem Besuch von dort zurück an die Zürcher Kantonsgrenze.