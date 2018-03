Sandra Jones früher Aegerter, Miss Schweiz 1991

Zur besten Sendezeit schaffte es Sandra Aegerter im Juni 1991 auf die Fernsehschirme des Landes: Die «Tagesschau» zeigte, wie die junge Aargauerin im Zürcher Kongresshaus die Krone aufgesetzt und einen Pokal in die Hand gedrückt bekam. Die Sekretärin aus Stein arbeite in einer Maschinenbaufirma und steige auch mal auf den Gabelstapler – «wenn Not am Mann ist», wie das TV-Publikum erfuhr. Heute, mehr als ein Vierteljahrhundert später, blickt sie auf ein «wunderbares Jahr als Miss Schweiz» zurück. «Ich bin viel gereist und habe viele interessante Menschen und Kulturen kennen gelernt.» Nach ihrem Amtsjahr arbeitete Aegerter als Model und Mode-Einkäuferin für eine grosse Boutiquen-Kette in der Schweiz, bevor sie 2001 zusammen mit ihrem damaligen Mann, einem Wettinger Hotelmanager, in die USA zog. Neun Jahre später folgte der Schicksalsschlag: Ihr Mann verstarb an Krebs. Inzwischen ist die 48-Jährige wieder verheiratet – aus der Aargauerin Sandra Aegerter wurde die schweizerisch-amerikanische Doppelbürgerin Sandra Jones. Mit Ehemann Shane, einem Amerikaner, und drei Stieftöchtern lebt sie in Texas. Dazu kommen die Tiere: Die eigenen (Hund «Toby» und die beiden Hasen «Smoothie» und «Sebe») und die fremden, die sie für ferienabwesende Besitzer betreut. Die ehemalige Miss Schweiz träumt vom eigenen Hotel – «Bed & Biscuit», wie sie es nennt – für Tiere. Ihre Favoritin für die Wahl vom Samstagabend steht bereits fest: Jastina Doreen Riederer – «nicht nur, weil sie aus dem Aargau stammt». Jastina sei sehr fotogen, natürlich, ehrgeizig, elegant und ein gutes Vorbild für viele junge Frauen.





