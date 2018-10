Fröhlich lachend posiert Sara Bachmann vor den Bahngeleisen. Als sie das entstandene Bild am 30. September auf Instagram postet, ahnt sie nicht, dass es ihr noch einigen Ärger machen wird.

«Das Betreten von Bahnanlagen ist lebensgefährlich! Privatpersonen können die Gefahren oft nicht richtig einschätzen. Personen des öffentlichen Lebens oder in Medien portraitierte Personen haben eine wichtige Vorbildfunktion.» So reagierten die SBB auf das Bild.

«Es war ein Abstellgleis ohne Fahrleitungen»

Die SBB bemühen sich stark darum, die Bevölkerung für die Gefahren in der Nähe von Bahngeleisen zu sensibilisieren. Alleine im letzten Jahr habe es über 160 Unfälle mit Toten und Verletzten gegeben.

«Es war nichts gefährliches daran», konterte Bachmann am Mittwoch auf dem Regionalsender TeleM1. Das Foto sei auf einem Güterbahnhof in Kaiseraugst entstanden, wobei sie immer auf dem Gehweg geblieben sei. «Es war ein Abstellgleis ohne Fahrleitungen, nicht einmal auf offiziellem SBB-Gebiet», so die Moderatorin.

Wer Gleise überschreitet, begeht gemäss ein Offizialdelikt und wird von Amtes wegen verfolgt. Zuständig wären die Aargauer Behörden, die gemäss TeleM1 jedoch noch kein Verfahren eröffnet haben.

Unterstützt wird Bachmann von den meisten ihrer Instagram-Follower. Auch sie finden die Reaktion der SBB übertrieben. Das Foto hat Bachmann nicht von ihrem Profil gelöscht. Die 37-Jährige wurde mit ihrer Unterhaltungssendung «Sara machts» bekannt, die bis 2016 auf TeleM1 ausgestrahlt wurde. Nach zwei Jahren Pause ist Bachmann mit ihrem Format zurück, es wird jedoch neu auf dem Newsportal «nau.ch» ausgestrahlt. (agl)