Am Dienstagabend ist eine Sportkletterin in einem Klettergarten bei Küttigen verunglückt, wie die Rega mitteilt. Die Frau stützte im felsigen Gelände rund vier Meter in die Tiefe. Ihr Begleiter alarmierte die Rega. Weil die Bäume an der Unfallstelle so dicht stehen, wurde der Begleiter per Konferenzschaltung mit dem Piloten verbunden, um diesen punktgenau einweisen zu können.

Zusammen mit einem Höhenretter der Berufsfeuerwehr sei es dem Rega-Team aus Basel gelungen, die Sportlerin mit der Rettungswinde auszufliegen. Sie wurde mit Verdacht auf Rückenverletzungen ins Spital gebracht. (AZ)