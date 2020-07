Aargauer Finanzdirektor Markus Dieth zum Finanzausgleich: «Um gleich schnell zu sein, bräuchten wir 40 zusätzliche Motoren»

Markus Dieth: Der Kanton Aargau gehört seit der Einführung des Nationalen Finanzausgleichs (NFA) 2008 zu den Kantonen, die Geld aus dem Finanzausgleich erhalten. Die steigenden Ausgleichszahlungen in den letzten Jahren bedeuten, dass das Steuersubstrat in den anderen Kantonen schneller wächst als in unserem Kanton, obwohl auch wir ein ansehnliches Wachstum haben. Grundlage für die aktuellen Ausgleichszahlungen 2021 bilden die Bemessungsjahre 2015, 2016 und 2017. Die Bilanz dieser drei Jahre ist für den Kanton Aargau durchzogen. In den angesprochenen Jahren 2010–2015 waren als Bemessungsjahre die hervorragenden Jahre 2009–2011 massgebend.

Der nationale Finanzausgleich macht wirtschaftlich starke Kantone wie Zug, Zürich, Basel und andere zu Geberkantonen. Das heisst, sie zahlen zusammen mit dem Bund in den Finanzausgleichstopf ein. Davon profitieren ressourcenschwache Kantone wie Uri oder der Jura. Sie sind Nehmerkantone. Die Gründe liegen zum Teil in der Topografie. Uri hat da ein Handicap. Umgekehrt ist Zürich bestens erschlossen. Weil Kantone wie Uri ihre Aufgaben mit den selbst erwirtschafteten Mitteln nicht genügend erfüllen könnten, profitieren sie vom Ausgleichssystem. So sollen alle ein Minimum an Mitteln haben. Basis für die Verteilung bzw. für Zahlungen ist der Ressourcenindex. Da fiel der Aargau in den letzten Jahren zurück, wie die nebenstehende Grafik zeigt. (mku)

Inwiefern?

Der Kanton Aargau hat eine geringere Dichte an Personen mit hohen Einkommen und Vermögen, einen tieferen Anteil der hohen Einkommensklassen sowie insgesamt einen eher tiefen Beitrag der hohen Einkommen und Vermögen am Gesamtwachstum des Ressourcenpotenzials.

Besteht auch ein Zusammenhang damit, dass viele junge Familien zuziehen, die noch vergleichsweise wenig Steuern zahlen?

Es ist tatsächlich so, dass der Aargau viele junge Familien anzieht. Das trägt dazu bei, dass der Aargau ein vergleichsweise junger Kanton ist. Diese Familien bedeuten mehr Investitionen zum Beispiel in den Ausbau der Schulinfrastruktur. Später wird dieses Geld aber in Form von zusätzlichen Steuern zurückkommen. Familien sind eine Investition in die Zukunft.

Aber auch Firmen zahlen im Aargau vergleichsweise unterdurchschnittlich Steuern, obwohl der Aargau bei der Steuerbelastung bis zur jüngsten Steuerreform im Mittelfeld lag.

Bei den juristischen Personen lag die Steuerbelastung bei der ordentlichen Besteuerung zwischen 2010 und 2019 sogar unterhalb des Schweizer Durchschnitts. Auch nach der Unternehmenssteuerreform (STAF) ist der Aargau im interkantonalen Vergleich mit der vollumfänglichen Ausschöpfung der neuen Sonderregelungen (Patentbox und zusätzlicher Abzug für Forschungs- und Entwicklungsaufwand) für innovative Firmen attraktiv. Zudem hat er die Kapitalsteuer reduziert. Und er führt bisherige Standortvorteile weiter.

Aber die tiefen Einnahmen liegen ja nicht nur an der bisher unterdurchschnittlichen Belastung?

Im Vergleich mit dem Schweizer Durchschnitt weist der Aargau eine tiefe Firmendichte auf; er ist also in erster Linie ein Wohnkanton. Aus fiskalischer Sicht gibt es aber, weitere Aspekte zu beachten. So ist der Beschäftigungsanteil der KMU an der gesamten Privatwirtschaft im Kanton Aargau stärker ausgeprägt als im Durchschnitt der Kantone. Dies hat ein tendenziell tieferes Gewinnsteuerpotenzial zur Folge.