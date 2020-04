300 Interventionen übers Osterwochenende – besonders junge Aargauer verstiessen oft gegen Vorschriften

Jugendliche und junge Erwachsene verstiessen oft gegen die Vorschriften, indem sie sich in zu grosser Zahl oder mit ungenügendem Abstand bei Grillstellen oder an sonstigen Treffpunkten versammelten, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte.

Viele Interventionen basierten auf Meldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Längst nicht jede Beobachtung habe sich jedoch als Verstoss erwiesen, hält die Polizei fest. Sie sprach zahlreiche Ordnungsbussen aus. Zudem wurden einzelne Gewerbetreibende verzeigt.

Die Polizei war über das gesamte Osterwochenende mit ihrem Spezialdetachement und mit regulären Patrouillen im Einsatz, um die Vorschriften der Bundesverordnung COVID-19 durchzusetzen. Die Mehrheit der Bevölkerung halte die Vorschriften ein, verhalte sich diszipliniert und zeige Verständnis, hält die Polizei fest.