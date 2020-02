26-Jähriger im Aargau mit Corona-Virus infiziert – er ist in Isolation im Kantonsspital Aarau

Personen mit engem Kontakt zum infizierten Mann wurden unter Quarantäne gestellt. Der Kanton Aargau ergreift zusammen mit dem Bund alle notwendigen Massnahmen zur Prävention, um eine Übertragung des Virus auf weitere Personen zu verhindern. Die Gefährdungslage im Kanton Aargau hat sich nicht verändert.

Der infizierte Mann habe sich vor rund einer Woche auf einer Geschäftsreise in Norditalien aufgehalten, heisst es. Nach der Rückkehr erkrankte der 26-Jährige und blieb infolge zuhause. Die Analyse des Referenzlabors für neu auftretende Viruserkrankungen (NAVI) in Genf hat nun – nach ersten positiven Tests des Kantonsspitals Aarau - bestätigt, dass der 26-jährige Aargauer am neuen Coronavirus erkrankt ist. Der Mann ist nun im Kantonsspital Aarau isoliert.

Bisher gab es im Aargau 45 Verdachtsfälle

Im Aargau wurden bisher insgesamt 45 Verdachtsfälle registriert. 15 Laboruntersuchungen stehen noch aus, 44 verliefen negativ, eine positiv. Die Federführung beim Thema Coronavirus liegt beim Kantonsärztlichen Dienst (KAD). Dieser steht in engem Kontakt mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG).

Der Regierungsrat und die mit dem Thema Coronavirus befassten Stellen des Kantons analysieren die Entwicklung der Lage fortlaufend. Wenn aufgrund der Lageentwicklung weitergehende Massnahmen notwendig würden, wie zum Beispiel die Schliessung öffentlicher Einrichtungen oder die Absage von Veranstaltungen, werden diese in Abstimmung mit dem Bund beschlossen (Eidgenössisches Departement des Innern und BAG), heisst es in der Mitteilung weiter.

Zudem habe das Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) am Freitag die Aargauer Schulen erneut über die Bestimmungen zur Fortführung beziehungsweise zur Aussetzung des Schulunterrichts informiert, insbesondere über die Zuständigkeiten und Abläufe. (gia)