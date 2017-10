Am Samstagabend meldete eine Anwohnerin der Lerbhaldenstrasse in Oftringen Kantonspolizei, dass eine Strassenlampe umgefahren worden sei. Am Unfallort seien weder eine Person noch ein beschädigtes Fahrzeug.

Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, konnte die aufgebotene Polizeipatrouille diverse Fahrzeugteile sichern, welche auf einen roten Roller der Marke Gilera schliessen liessen.

Am Sonntagnachmittag konnte der verantwortliche Lenker ausfindig gemacht werden. Es handelt sich dabei um einen 19-jährigen Schweizer. Nach ersten Abklärungen hatte dieser aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über den Roller verloren und prallte frontal in die Strassenlampe. Anschliessend hatte machte er sich auf den Weg nach Hause.

Die Kantonspolizei Aargau ordnete Blut- und Urinuntersuchungen an, nahm dem Lenker seinen Lernfahrausweis ab und verzeigten ihn an die Staatsanwaltschaft Zofingen. Diese eröffnete eine Untersuchung, um die genauen Unfallumstände abzuklären.