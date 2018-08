Wann immer ich in den letzten Wochen den Wetterbericht abrief, dachte ich: Wenn das nur gut kommt. Das Land ächzte unter der Hitze, ohne absehbares Ende. Unter diesen Bedingungen wandern, das macht doch niemand freiwillig! Und vor allem: Kann man das machen, ohne sich selbst zu gefährden durch Hitzschlag, Dehydrierung und Sonnenstich?

Man kann. Dass Wanderer wissen, was sie ihrem Körper zumuten können und wann sie besser im Schatten und ohne Bewegung verbleiben, zeigte das Leserwandern auch dieses Jahr. Bei eineinhalb tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist statistisch gesehen und vor allem in der Vorstellung die Chance gross, dass sich jemand überschätzt, schwach wird wegen der Hitze und aus Unaufmerksamkeit stolpert, vielleicht einen Misstritt macht. Doch: Nichts. Dass auf der zweiten Etappe bei Grellingen BL zwei Wanderer stürzten, lag nicht daran, dass es heiss war, sondern glitschig. Ihnen geht es gut, sie nahmen an weiteren Wanderungen teil. Ein grosser Dank an dieser Stelle allen Wanderinnen und Wanderern, die stets auf sich und die anderen acht gaben, aber auch den Wanderleiterinnen und Wanderleitern, die ihre Gruppen von bis zu 230 Wanderern (Teilnehmerrekord auf der ersten Etappe) sicher ans Ziel führten – stets in einem Tempo, das der Hitze, aber auch dem Alter (vom Kleinkind bis zum 96-Jährigen) angemessen war.