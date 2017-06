«Gelb bewegt», wirbt die Post. Heute muss man ergänzen: Sie bewegt sich aus den Dörfern fort. Seit 2000 hat die Post im Fricktal 26 Poststellen geschlossen oder in eine Agentur umgewandelt. Aktuell gibt es noch zehn Poststellen (siehe Grafik). Fünf davon werden nun «überprüft», wie die Post den Prozess umschreibt. Die Erfahrung zeigt: Der Überprüfung hält kaum eine Poststelle stand. Sprich: Sie wird geschlossen oder, bestenfalls, in eine Agentur umgewandelt.

Das wissen auch die Gemeindeammänner in den fünf Prüf-Gemeinden. Alle wollen sie um ihre Poststelle kämpfen. Illusionen macht sich jedoch keiner: «Es wird schwierig», sagt Thomas Treyer, Gemeindeammann von Herznach. «Wenn sich die Post entschieden hat, dann wird es ein Kampf David gegen Goliath» (siehe Texte unten).

Aufatmen können die Einwohner in Frick, Laufenburg, Stein, Möhlin und Rheinfelden: Ihre Poststelle ist bis 2020 garantiert. Dies hört man besonders in Stein, Möhlin und Frick gerne, denn die drei Gemeinden tauchten Anfang Jahr ebenfalls auf der Gefährdungsliste der Gewerkschaft Syndicom auf. «Ich bin froh, dass wir nun Gewissheit haben», sagt Fredy Böni, Ammann von Möhlin. Er sei immer davon ausgegangen, dass Möhlin nicht gefährdet sei. «Die Post kann sich nicht erlauben, eine Poststelle in einem Dorf mit 11 000 Einwohnern und 4000 Arbeitsplätzen einfach zu schliessen», ist er überzeugt.

Ähnlich tönt es von seinem Fricker Amtskollegen. «Frick nimmt eine wichtige Funktion als Zentrum im oberen Fricktal ein», sagt Daniel Suter. Diese Bedeutung werde noch zunehmen, und «dies führt dazu, dass die Post in Frick selbst bei rückläufigen Briefpostsendungen auch in Zukunft stark frequentiert wird».

Deutliche Worte findet Hansueli Bühler, Gemeindeammann von Stein. Für ihn hat die Gewerkschaft «Angstmacherei» betrieben. «Die Zahlen für den Aargau standen in keinem Verhältnis zum schweizweit angekündigten Poststellenabbau.» Für Bühler war immer klar: «Stein ist nicht gefährdet.»

Auch dank den Deutschen: Wer am Morgen an der Steiner Post vorbeifährt, sieht zahlreiche Autos mit Baden-Württemberger Kennzeichen vor dem Gebäude stehen.

Die Deutschen stehen an

Bühler hat eine starke Vermutung, was die Deutschen reihenweise an den Schweizer Postschalter treibt: «Die Geschwindigkeit.» Er lacht. «Wenn mir der Bürgermeister von Bad Säckingen einen Brief schickt, kommt der oft erst nach einer Woche an.»

Wenn es anders gekommen wäre, wenn also die Steiner Poststelle wider Erwarten doch auf der Liste gewesen wäre, hätte Bühler «gekämpft wie ein Löwe», wissend, dass auch ein Löwe nicht immer obsiegt. «Die Post im Dorf zu haben, ist viel wert», sagt er. Böni spricht von «einem Publikumsmagneten», einem «beliebten Treffpunkt» im Dorf. Und: «Die Post ist auch ein Standortfaktor.» Böni ist überzeugt, dass eine Poststelle hilft, Unternehmen ins Dorf zu holen – oder sie im Dorf zu halten.

In verschiedenen Gemeinden hat die SP in den letzten Wochen Unterschriften für den Erhalt der Poststelle im Dorf gesammelt. In Möhlin und Gipf-Oberfrick beispielsweise. Regine Leutwyler, SVP, begrüsst die Aktion. «Die Unterschriftensammlung ist ein Zeichen und hilft uns bei den Gesprächen.» Auch Fredy Böni, SVP, ist froh um dieses Zeichen – und noch froher, dass es dieses nun insofern nicht braucht, als dass die Poststelle gesichert ist. Für den Moment zumindest.

Wie das Poststellennetz in zehn Jahren aussehen wird – eine Prognose wagt niemand. Christian Fricker, Präsident des Planungsverbandes Fricktal Regio, ist vorerst einmal froh, dass die Poststellen in fünf Gemeinden bis 2020 gesichert sind. Er versteht, dass die Post Handlungsbedarf hat, mahnt aber: «Die Post muss behutsam vorgehen.» Sie müsse nicht nur regionale Aspekte berücksichtigen, sondern auch, «dass es nach wie vor eine grössere, ältere Generation gibt, die noch wenig mit der Digitalisierung vertraut ist».

Fricker erwartet: «Die Post muss für das Fricktal ein Konzept für das Erbringen der postalischen Leistungen vorlegen und aufzeigen, mit welchem Filialnetz sie diese erbringen will.» Die Post mahnt er, den Abbau-Bogen nicht zu überspannen. «Sonst kann der Schuss leicht nach hinten losgehen und private Anbieter reiben sich die Hände», ist er überzeugt.