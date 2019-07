Zwei gemeldete Personen im Wasser in Not, in Höhe der Bad Säckinger Holzbrücke, verursachten am frühen Freitagabend einen Grosseinsatz mit insgesamt 80 Rettungskräften von Feuerwehr, THW, DLRG, DRK sowie Polizeikräften aus Deutschland und der Schweiz.

Der Rhein wurde bis nach Schwörstadt mit insgesamt sieben Booten abgesucht. Zudem waren auch Helikopter und Wärmekamera durch die Schweizerische Rettungswacht Rega im Einsatz.

Hilfeschreie auch beim Ruderclub

Laut Mark Jagenow, Einsatzleiter der Feuerwehr Bad Säckingen, sind beide Personen in Sicherheit. Sie kamen selbstständig auf der Schweizer Seite an Land und meldeten sich bei der Polizei.

Laut Jagenow wurden zusätzlich Hilfeschreie im Bereich Ruderclub Bad Säckingen gemeldet. Die Einsatzkräfte seien dem nachgegangen und hätten alles grossflächig abgesucht, aber nichts gefunden.

Insgesamt waren fast 80 Rettungskräfte im Einsatz. Da die Situation sich nicht auf

Fahrlässigkeit zurückschliessen lässt, sondern die beiden Personen, nach

Informationen unserer Zeitung handelt es sich um Urlauber aus Hamburg, lediglich

die Strömung des Rheins unterschätzten, werden die Kosten der Rettungsaktion

höchst wahrscheinlich auch nicht den Betroffenen in Rechnung gestellt, berichtet die

Polizei auf Nachfrage.