Auswärts frühstücken ist im Trend. Die Frühstücks-Sparte wachse von den drei Hauptmahlzeiten in Restaurants am deutlichsten, heisst es in einem Artikel des «Gastrojournals». Auch im Fricktal ist dieser Boom spürbar, wie eine Umfrage bei verschiedenen Cafés und Restaurants zeigt.

«Wir stellen einen Trend hin zum gemütlichen Frühstück fest, die Frequenzen am Morgen sind steigend», sagt etwa Martina Welti von Fricks Monti. Von Donnerstag bis Montag kann man im Monti ab 9 Uhr mit verschiedenen Frühstücks-Varianten in den Tag starten. Bereits um 6 Uhr beginnt das Zmorge-Angebot in den Cafés von Markus Kunz in Frick, Gipf-Oberfrick, Stein und Eiken. «Wir spüren an Werktagen eine Zunahme von diversen Frühstücken, sodass wir dieses Angebot von ursprünglich 6 bis 11 Uhr neu bis 13 Uhr ausgeweitet haben», so Kunz. Marc Aukofer von der Bäckerei Aukofer in Möhlin sagt: «Wir spüren eine Zunahme bei Zmorge und Brunch am Wochenende und unter der Woche.»

Brunch als Wochenend-Klassiker

«Die Zunahme unter der Woche könnte durchaus ein Resultat von flexiblen Arbeitszeitmodellen und Teilzeit-Jobsharing sein. So haben gewisse Gäste bereits unter der Woche das Bedürfnis, den Tag entspannt anzugehen und mit einer Zeitung und einem Zmorge auf Bestellung in den Tag zu starten», sagt Roman Maier von der Bäckerei Maier in Laufenburg. Frühstücken können die Maier-Kunden in den Filialen in Laufenburg, Frick und Zeiningen.

Bei der Schützen Rheinfelden AG mit den Hotels Schützen, Eden im Park und Schiff frühstücken werktags mehrheitlich Hotelgäste, wie Direktionsassistentin Sabrina Jakob sagt. Bei anderen Zmorge-Gästen sei «keine bemerkenswerte Zunahme» spürbar, so Jakob. Dennoch hat auch die Schützen Rheinfelden AG das ZmorgePotenzial erkannt: «Wir haben eine separate Frühstückskarte entworfen und bewerben das Frühstück vermehrt in den sozialen Medien und auf der eigenen Homepage», sagt Jakob.

Nicht nur werktags, sondern vor allem auch am Wochenende macht sich der Boom bemerkbar. Der Sonntag hat sich als Brunch-Tag schon seit langem etabliert. Er sei «bei allen Altersklassen und auch beim kleinen Portemonnaie» beliebt, sagt Roman Maier. Sowohl das Café Maier in Laufenburg als auch das Café Kunz in Frick bieten ihren Sonntags-Brunch gar in zwei Schichten an.

Vermehrt wird auch der Samstag zum Brunch-Tag, wie Markus Kunz und Roman Maier sagen. Kunz sieht dafür gleich mehrere Gründe. Einerseits sei die Zahl der geöffneten Speiserestaurants am Wochenende oft beschränkt. Zudem könne man «beim Brunchen aus einer breiten Palette von Angeboten aussuchen und es hat auch für Vegetarier und Veganer immer etwas Passendes». Und: «Brunchen zuhause ist mit einem grossen Vorbereitungsaufwand verbunden. Nur für vier bis sechs Personen lohnt sich dieser Aufwand nicht unbedingt und man wählt den Gang zu den spezialisierten Anbietern», so Kunz.

Die Bäckerei Aukofer hat darin eine Marktlücke erkannt. Sie bietet einen Brunch-Lieferservice an. «Er läuft super», sagt Marc Aukofer. Es gebe Bestellungen aus dem Umkreis von 30 Kilometern.