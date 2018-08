„Wöchentlich zweimal dieses Bild!“, ärgert sich der Rhein-Club Rheinfelden auf seiner Facebook-Seite. Das Bild, das dazu gepostet wurde, ist kein unbekanntes: Es zeigt Littering am Rhein. In einem der Club-Boote sammeln sich leere Bierflaschen und -dosen, PET-Flaschen und anderer Plastikmüll. Ein wütendes Emoji wurde im Foto platziert. "Was geht diesen Mitleid erregenden Menschen durch den Kopf? Wo bleibt hier die Kinderstube?", fragen die Verfasser des Posts.