Würste, Weggli, Süsses – zum Abschied der Fasnacht gab es für die Kinder in Kaisten und Laufenburg am traditionellen Narrenlaufen feine Gaben. «Narro chryydewiss het d’Chappe voller Lüüs» schallte es ab 14.30 Uhr im Chor durch die Laufenburger Altstadtgassen. Je lauter die Kinder die Fasnachtsverse schrien, desto reicher wurden sie von den Narronen der Altfischerzunft beschenkt. Die mitgebrachten Tüten und Körbe der Kinder füllten sich schnell mit den begehrten Waren. Und was nicht in den Taschen verschwand, wurde flugs in den Mund gesteckt.

Die Narronen, welche die Verse vorsagten, liefen dabei in ihrem Plätzchenkleid rückwärts durch die Gassen. Bereits seit dem Mittelalter ist dieser Brauch in Laufenburg Tradition und hat laut Historikern seinen Ursprung in der Unterstützung von Witwen und Waisen von verunfallten Fischern und Flössern. Tatsächlich beschenken die Narronen im Bezirkshauptort nicht nur das Fasnachtsvolk in den Gassen, sondern verteilen auch im Alters- und Pflegeheim ihre Gaben.

In Kaisten stellte die Fasnachtsgesellschaft Chaischter Haldejoggeli die Geduld der verkleideten Kinder auf die Probe. Sie mussten vor dem Gemeindehaus warten, weil die Kaister Narren mit dem Gabenwagen und lauter Tschättermusik zunächst einen Abstecher durch die Dorfstrasse machten. Am Gemeindehaus angekommen, stellten sich die Kinder in zwei Reihen auf. Der dazwischenliegende Korridor war gerade breit genug, damit die Kaister Narren ihre Gaben verteilen konnten. Insgesamt wurden 40 Kilogramm Süsses, 70 Kilogramm Orangen sowie 200 Würste und Weggli ausgegeben. Was nicht gleich vor Ort verzehrt wurde, wanderte in die mitgebrachten Plastiktüten und Stoffsäcke.

Fasnacht zu Grabe getragen

Mit dem Verbannungsball des Haldenjoggeligeistes ging die Kaister Fasnacht am Dienstagabend auch für die Erwachsenen zu Ende. Ebenso fand am Dienstagabend in Möhlin die Fasnacht mit einem abschliessenden Guggegenkonzert ihren Ausklang.

In Laufenburg wird am Mittwochabend bei einem Trauerumzug die Fasnacht zu Grabe getragen. Beim alten Zeughaus werden durch den Fasnachtspfarrer sämtliche Fastnachtssünden verlesen, bevor der Böögg und damit die Fasnacht verbrannt werden. Auch in Zeiningen findet die Fasnacht mit der Bööggverbrennung heute Abend ihren Ausklang.