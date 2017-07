Roger Fricker ist aufgebracht. Der Gemeindeammann von Oberhof hält das Verhalten von Frick in der Diskussion um den Erhalt der Oberstufe von Gipf-Oberfrick für wenig kooperativ und wirft dem Fricker Gemeinderat sogar schlechten Stil vor. Gipf-Oberfrick habe nicht mit Eiken und Münchwilen über eine Schul-Kooperation verhandelt, weil die Gemeinde mit Frick in Verhandlungen war. «Frick aber nahm Münchwilen und Eiken in dieser Zeit auf. Ist das guter Stil?» Zudem gehe es nur um einen oder zwei Schüler, die Gipf-Oberfrick fehlten. «Da hätte Frick nun wirklich Hand zu einem Schüleraustausch bieten können.»

In Frick lässt man das Frickersche Wortfeuerwerk nicht unwidersprochen stehen. Es gebe klare Gründe, dass man einem Schüleraustausch nicht zugestimmt habe. «Fehlen in Gipf-Oberfrick in einer Abteilung Schüler, so kann es sein, dass just auf der gleichen Stufe in Frick die Schüler auch knapp sind», sagt Schul-Gemeinderätin Susanne Gmünder Bamert. Gerade an der Realschule sei ein solches Szenario nicht unwahrscheinlich «und könnte in Einzelfällen gar den Bestand von Abteilungen in Frick gefährden». Mit anderen Worten: «In diesem Fall könnten trotz Vereinbarung keine Schüler entsendet werden.»

Gmünder führt noch einen zweiten Grund ins Feld. Ein blosser Schüleraustausch ohne feste Zusammenarbeit der Schulen sei aus rechtlichen Gründen nur im Einvernehmen mit den betroffenen Eltern möglich. Es müssten somit einerseits Schüler gefunden werden, für die ein Schulbesuch auch von den Verkehrsverbindungen her überhaupt möglich wäre. «Anderseits müssten jedes Mal die Eltern und die genau passende Anzahl Schüler einverstanden sein, den Klassenverband in Frick zu verlassen und die Schule neu in Gipf-Oberfrick zu besuchen.»

Auch der Stil-Vorwurf von Fricker zielt für Gmünder ins Leere. Eiken und Münchwilen seien von sich aus auf Frick zugekommen, als sich abzeichnete, dass der Schulverband Eiken-Münchwilen-Stein aufgelöst werde. «Die Initiative kam von den Gemeinderäten aus», betont Gmünder. Diese sähen Vorteile darin, alle Oberstufenschüler an die gleiche Schule zu schicken, «die für sie in verkehrstechnischer Hinsicht am günstigsten liegt und die über die ganze Woche ein Mittagstischangebot hat».

Frick will keine Zwietracht säen

Der Stil-Vorwurf stösst in Frick noch aus einem anderen Grund auf wenig Verständnis. 2012 kam Wittnau, das zusammen mit Gipf-Oberfrick, Oberhof und Wölflinswil den Regos-Schulverband bildet, auf die Gemeinde zu mit der Frage, ob Frick bereit wäre, die Oberstufenschüler aufzunehmen. Dies deshalb, weil das Schulgeld in Gipf-Oberfrick damals deutlich höher lag als in Frick.

Der Gemeinderat von Frick lehnte dies ab, weil er den Verband nicht schwächen wollte. «Die Gemeinderäte des Regos-Schulverbands und von Frick verständigten sich danach im Gegenzug darauf, gegenseitig keine Schüler abzuwerben.»

Daran hielt sich Frick seither – und wird es auch weiterhin tun. «Der Gemeinderat Frick hat überhaupt kein Interesse daran, unter den Gemeinden des Oberstufenverbands der Schule Gipf-Oberfrick Zwietracht zu säen», betont Gmünder.

Die Gemeinderäte von Oberhof, Wittnau und Wölflinswil wollen nach dem Entscheid der Gemeindeversammlung in Gipf-Oberfrick, die Oberstufe müsse eigenständig bleiben, beobachten, wie es weitergeht. Mit den Leistungen und dem Angebot der Schule sind sie zufrieden. Sollte allerdings das Schulgeld ansteigen, weil die Mindestschülerzahl in einer Klasse nicht mehr erfüllt ist und die Gemeinde deshalb die vollen Lohnkosten dieser Klasse tragen muss, werden sie die Situation neu beurteilen.

Den Tarif geben die Gemeinen bereits durch. «Wir sind nicht bereit, hier mitzuteilen», sagt Schul-Gemeinderätin Gertrud Häseli und Gemeindeammann Werner Müller ergänzt: «Für uns ist es zentral, dass das Schulgeld nicht höher ist als in Frick.»

Eine Option wäre in diesem Fall der Austritt aus dem Schulverband und der Wechsel nach Frick. Die Frage ist dann: Spielt Frick da mit? Nimmt die Gemeinde über den Kopf von Gipf-Oberfrick hinweg Schüler auf? Gmünder will sich nicht auf die Äste hinauswagen. «Sofern tatsächlich eine Gemeinde aus dem Schulverband austreten möchte, wäre dies eine komplett neue Situation», sagt sie. Der Gemeinderat Frick habe sich seit dem Entscheid der Gemeindeversammlung Gipf-Oberfrick noch keine Meinung zum weiteren Vorgehen gebildet. «Es besteht derzeit aus Sicht der Gemeinde Frick auch kein Handlungsbedarf.»