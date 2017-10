Verwalter Törek hat das Schlossgut der Gräfin Mariza in der ungarischen Puszta fest im Griff. So könnte er dem Besuch der Gutsbesitzerin gelassen entgegensehen, würde nicht er sich selbst, respektive würde ihm nicht Graf Tassilo im Weg stehen: Als verarmter Adliger hat Tassilo sich auf dem Gut verdingt, um alias Törek Geld für die Mitgift seiner Schwester Lisa zu verdienen. Diese Voraussetzung ist als Stoff für eine Operette ebenso golden wie die 20er-Jahre, in denen Emmerich Kálmáns Opus handelt.

Neun Jahre nach seiner berühmtesten Operette, «Die Csárdásfürstin», wurde «Gräfin Mariza» in Wien uraufgeführt und zu einem weiteren Welterfolg für Kálmán. Zum zweiten Mal nach 2013 («Die Herzogin von Chicago») führt die Operette Möriken jetzt ein Werk des ungarischen Komponisten auf. So klingen nun mitreissende Ohrwürmer wie «Einmal möchte ich wieder tanzen», «Komm mit nach Varasdin» oder «Grüss mir die reizenden Frauen im schönen Wien» durch den Gemeindesaal Möriken und fliegen den Herzen des Publikums zu.

Gesungen wird wundervoll. Allen voran vom mitreissenden Chor und der ebenso überzeugend agierenden, wie stimmlich hervorragenden Andrea Hofstetter in der Titelrolle. Mit seinem leicht belegten Tenor beherrscht auch Raimund Wiederkehr die grosse Partie des Tassilo problemlos. Offen blieb aber die Frage, wie der Graf zu der unmöglichen Perücke kam, die er an der Premiere trug. Störend war sie umso mehr, als die übrigen Masken attraktiv, das Bühnenbild (Kristin Osmundsen) ebenso wie die Kostüme (Max Kaiser) reizvoll und bezaubernd sind.

Stimmlich mit Können und darstellerisch mit komödiantischem Charme begeistern ebenfalls Niklaus Rüegg als Fürst Popilescu, Anna Gössi als Lisa und Jan-Martin Mächler als Baron Zsupán. Sämtliche Mitwirkende wecken mit grosser Spielfreude und Bühnenpräsenz zum Leben, was in dieser Operette in reichem Mass vorhanden ist: Humor und Sentiment.