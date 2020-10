«Wir sind mit dem Erreichten sehr zufrieden»: Die Masken aus Frick sind gefragt

Aus der Not eine Tugend machen – die Redewendung trifft derzeit ziemlich gut auf die ­Jakob Müller AG zu. Das eigentlich auf Textilmaschinen spezialisierte Fricker Unternehmen hat im Frühjahr rasch auf die Coronapandemie reagiert und über die TexMask GmbH begonnen, gewobene und waschbare Schutzmasken herzustellen. Bis heute konnten Masken im tiefen sechsstelligen Stückzahlenbereich verkauft werden. «Wir sind mit dem Erreichten sehr zufrieden», sagt CEO Robert Reimann.

Zu Beginn seien es vor allem Privatpersonen gewesen, die über den Onlineshop oder den «Factory Outlet»-Laden am Firmensitz in Frick Masken gekauft hätten, sagt Reimann. In den letzten Monaten haben aber auch die Verkäufe an Unternehmen stark zugenommen.

Seit Anfang Juli gilt schweizweit in allen öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maskenpflicht, dazu kommen in mehreren Kantonen diesbezüglich auch Vorschriften in Gastrobetrieben oder Einkaufsläden. «Das hat zu einem höheren Bedarf geführt», sagt Reimann. Pendler sind denn auch eine der Hauptzielgruppen des Unternehmens. Zu den Abnehmern gehöre ausserdem inzwischen einer der gröss- ten Verkehrsverbunde in der Schweiz. «Dieser stellt die Masken seinen Abonnenten gratis zur Verfügung», sagt Reimann.