Im März eine Stunde vor, im Oktober eine Stunde zurück - Die EU hat eine Umfrage in Auftrag gegeben, in der geprüft wurde, ob die Zeitumstellung abgeschafft werden soll. Rund 4,6 Millionen Bürger beteiligten sich an der Umfrage, eine grosse Mehrheit hat die Abschaffung der Zeitumstellung befürwortet. Auch im Fricktal gibt es einige, die dies befürworten und sich speziell gegen die Winterzeit aussprechen. (dka)