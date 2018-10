Es war das zweite Arbeitsplatz-Beben im Fricktal innert Jahresfrist: Vor einer Woche teilte Novartis mit, dass der Konzern bis 2022 schweizweit 2150 Arbeitsplätze abbaut – 700 davon in Stein. Keine 12 Monate vorher, im November 2017, strich Roche 235 Stellen in der Verpackung am Standort Kaiseraugst. Ein kumuliertes Minus von knapp 1000 Stellen also.

Im Gegenzug will Novartis in Stein in den nächsten Jahren bis zu 450 Stellen für eine neuartige Therapie schaffen; ein Teil der Mitarbeiter, die vom Abbau in Stein betroffen sind, soll umgeschult werden. Wie viele, ist derzeit noch offen. Roche hat – keine zwei Wochen nach der Abbauankündigung vom letzten November – sein neues IT-Zentrum in Kaiseraugst eingeweiht. 700 Mitarbeiter, die vorher in Basel tätig waren, arbeiten nun im Fricktal.

Klar ist: Es werden nicht die letzten Arbeitsplatz-Beben im Fricktal bleiben. Es wird weitere Strukturbereinigungen geben, gerade auch im Bereich der niedrigqualifizierten Stellen. Denn diese Arbeiten lassen sich oft – für wesentlich weniger Geld – an Standorten ausserhalb der Schweiz erledigen. Auch agieren internationale Konzerne deutlich dynamischer als Unternehmen, die an einen oder wenige Standorte gebunden sind. Deshalb drängt sich ein Fragenkomplex auf: Wie stark hängt das Fricktal am Pharma-Tropf? Sieben Fakten.

1. Die Pharmaindustrie bietet 5600 Arbeitsplätze im Fricktal.

Das Fricktal ist stark auf die Pharmaindustrie – oder korrekter: auf den Life-Sciences-Bereich fokussiert. Insgesamt bietet dieser Bereich rund 5600 Arbeitsplätze. Das ist über die Hälfte der Industrie-Arbeitsplätze im Fricktal und entspricht 18 Prozent aller Arbeitsplätze in der Region, wie die NAB Regionalstudie 2016 nachgerechnet hat. Insofern hängt das Fricktal durchaus am Pharma-Tropf. Dieses Klumpen-Risiko wird von Politikern immer wieder kritisch beäugt oder gar moniert – Rezepte dagegen, sind aber nur schwer zu finden. Zudem läuft alles auf eine weitere Fokussierung auf den Life-Sciences-Bereich heraus: Auf dem Sisslerfeld – der mit rund 100 Hektar grössten und bedeutendsten Industrielandreserve im ganzen Kanton – sollen ebenfalls Life-Sciences-Firmen angesiedelt werden. Die Cluster-Bildung wird damit weiter verstärkt.

2. Die «Geht es gut»-Faustregel stimmt nur bedingt.

Gerade die jüngsten Abbaurunden haben gezeigt, dass die jahrelang gehörten Faustregeln «Geht es der Pharma gut, geht es dem Fricktal gut» oder «brummt der Pharmamotor, summt das Fricktal» nur bedingt richtig sind. Denn der Pharma geht derzeit sehr gut – Novartis beispielsweise hat im letzten Jahr 7,7 Milliarden Franken Gewinn gemacht –, Stellen werden gleichwohl abgebaut respektive ins Ausland verlagert.