Die Fricktaler sind Gemeindeversammlungs-Muffel: Nur gerade 6,01 Prozent der Stimmberechtigten haben im letzten November ihr Recht wahrgenommen, an der Gmeind über die Geschäfte der Gemeinde abzustimmen. Dies zeigt eine Erhebung der AZ. Die Teilnahme hängt dabei vor allem von zwei Faktoren ab: Erstens von der Grösse der Gemeinde; je urbaner ein Ort ist, desto kleiner ist in der Regel die Beteiligung. Und zweitens von der Art der Geschäfte; je näher sie beim Bürger sind, desto höher ist die Mobilisierung. So lag die Bandbreite bei der letzten Gemeindeversammlungs-Runde zwischen 1,87 (Rheinfelden) und 20,03 Prozent (Hornussen). Nach weiteren Gründen für die geringe Einschaltquote gefragt, vermutet Florian Wunderlin, Gemeindeschreiber in Mettauertal, dass auch mangelndes Interesse, fehlende Identifikation mit der Wohngemeinde und Hemmungen, an der Gmeind teilzunehmen, eine Rolle spielen können. Marco Waser, Gemeindeschreiber in Laufenburg, verweist auf repräsentative Erhebungen. Danach beteiligen sich vor allem die jüngeren Generationen sehr schwach, was sich auch bei den Abstimmungen und Wahlen widerspiegelt. «Die älteren Generationen sind im Verhältnis zu den jüngeren eindeutig übervertreten, was teilweise sicherlich auch am demografischen Wandel liegen kann», so Waser.

Ebenfalls häufig untervertreten sind Neuzugezogene. «In Gemeinden mit höherer Fluktuation, erfahrungsgemäss eher städtische Regionen oder Agglomerationen, müsste diese Erscheinung also brisanter auftreten», sagt Waser. Zudem hätten sich auch die Werte und Ansichten der Stimmbevölkerung in den letzten Jahrzehnten verändert. «Früher war eine Anwesenheit an der Gemeindeversammlung eine Selbstverständlichkeit und gehörte zum guten Ton; auch gab es vor langer Zeit eine Anwesenheitspflicht.» Zeichen des Vertrauens Auch Michael Widmer, Gemeindeschreiber in Frick, sieht im zum Teil starken Wachstum der Gemeinden einen Grund für die tiefe Beteiligung. «Gerade die Zuzüger aus grossen Agglomerationsgemeinden sind mit dem System der Gemeindeversammlung nicht vertraut», so Widmer. Als weiteren Grund führt er den guten Ausbau der Infrastruktur in den Gemeinden an. «Daher besteht kein grosser Leidensdruck, sich an der Gemeindeversammlung für eine Verbesserung einzusetzen.» Eine Absenz-Ursache ortet Widmer auch in den veränderten Lebensbedingungen und -gewohnheiten. «Heutzutage sind viele Leute mit den Anforderungen im Beruf und ihren vielseitigen Freizeitaktivitäten stark ausgelastet. Die Gemeindeversammlung hat da schlicht keinen Platz mehr in der Agenda», sagt der Fricker Gemeindeschreiber. Er sieht die tiefe Beteiligung aber nicht nur negativ. «Sie kann auch als Vertrauen in die Behörden gesehen werden, dass diese ihre Arbeit umsichtig und verantwortungsvoll ausführen.» In den meisten Gemeinden sei es heutzutage selbstverständlich, die Bevölkerung frühzeitig zu informieren und einzubeziehen. «Ein Teil der Diskussionen, die früher an der Versammlung geführt wurden, findet so zuvor statt.» Viele Leute gingen dann nicht mehr an die Versammlung, wenn sie vom Projekt überzeugt seien. Ähnlich beurteilt es Roger Rehmann, Gemeindeschreiber in Kaiseraugst. «Wir stellen fest, dass sich das Gesellschaftsverhalten sehr individualisiert hat. Die Teilnahme an gesellschaftlichen Anlässen findet nur dann statt, wenn es einen direkt betrifft.» Urs Treier, Gemeindeschreiber von Gipf-Oberfrick, führt für seine Gemeinde Buch über die Beteiligung. Danach lag sie in den letzten 15 Jahren im Durchschnitt bei 7,5 Prozent und damit um gut zwei Prozent über dem November-Wert. Die Beteiligung variiere stark nach den traktandierten Geschäften und Themen, hat er festgestellt. «Sie lag in den letzten 15 Jahren am tiefsten bei 50 Personen und am höchsten bei 392 Personen.» Natürlich seien auch 7,5 Prozent nicht hoch, «trotzdem besteht zumindest in unserer Gemeinde ein gewisses Interesse». Auch für Treier kann zudem eine niedrige Beteiligung auch ausdrücken, dass die Bürger mit den behördlichen Entscheiden zufrieden sind, sodass sie sich nicht speziell engagieren müssen.

Es zeigt sich aber immer wieder, dass bei ‹heissen› Themen die Stimmbeteiligung oder die Teilnahme an der Gemeindeversammlung steigt. Urs Treier, Gemeindeschreiber Gipf-Oberfrick