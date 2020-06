Wegen neuer Ausrichtung der Schule: Rektor Hans Marthaler verlässt das Berufsbildungszentrum Fricktal

Das Berufsbildungszentrum Fricktal (BZF) in Rheinfelden ist im Umbruch. Nicht weil es das will, sondern weil es das muss. Der Regierungsrat hat im letzten Jahr ein neues Standortkonzept für die Berufsfachschulen erlassen. Darin taucht das BZF zwar nach wie vor auf, was nicht immer klar war und was im Fricktal für ein kollektives Aufatmen sorgte.

Aber: Die Schule wird ab August eine andere sein. Der grössere gewerbliche Teil fällt weg, zurück bleiben das KV und die Detailhandelberufe. Statt 700 bis 800 Schüler drücken ab dem Sommer in Rheinfelden noch rund 250 Schüler die Schulbank.

Neu werden ab August zwar auch Lernende aus dem Gesundheitsbereich in den Räumen des BZF unterrichtet. Sie zählen aber nicht zum BZF, sondern sind der Berufsfachschule Gesundheit und Soziales in Brugg angegliedert. Rheinfelden wird, dies war ebenfalls Teil des regierungsrätlichen Reformprojekts, zum Aussenstandort für die Gesundheitsberufe.

21 Lehrpersonen mussten sich neu orientieren

Der Schrumpfungsprozess hatte Folgen für das BZF-Lehrerteam: 21 Lehrpersonen mussten sich neu orientieren. Und das Kleiner-Werden hat Folgen bei der Schulleitung: Hans Marthaler gibt das Rektorenamt per 1. August ab, wie am Mittwoch bekannt wurde. Neuer Rektor wird Tom Krause, der seit 2006 im BZF arbeitet und aktuell Konrektor des Bereichs «KV und Detailhandel» ist.