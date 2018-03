Tourismus im Fricktal? Gibts nicht? Gibts doch! Die beiden Städte Laufenburg und Rheinfelden sind bei Tagestouristen gefragt.

Rudolf Lüscher, Präsident von Tourismus Laufenburg, schätzt, dass im letzten Jahr zwischen 50'000 und 70'000 Touristen das Städtchen besucht haben.

Konkrete Zahlen zu 2017 kann Stéphanie Berthoud, Leiterin des Stadtbüros Rheinfelden, vor der Generalversammlung des Tourismus-Vereins zwar nicht nennen. Sie sagt aber: «Die klassische Altstadtführung und die szenischen Führungen sind weiterhin sehr beliebt.»

Welche Dynamik dabei eine Auszeichnung auslösen kann, hat Rheinfelden vor zwei Jahren erlebt. Damals wurde das Zähringerstädtchen mit dem Wakker-Preis ausgezeichnet.

Für die Stadtführungen wurde 2016 «ein absolutes Rekordjahr», wie im Geschäftsbericht der Stadt nachzulesen ist. Die Zahl der Führungen schnellte von rund 260 auf über 400 hoch.

Und: Der Wakker-Preis dürfte wacker nachhallen. Dies zeigt das Beispiel Laufenburg. Die Stadt wurde 1985 mit dem Preis ausgezeichnet. Die Wirkung spürt man laut Lüscher bis heute.

Doch wer reist ins Fricktal, um auf den Spuren der Zeit zu wandeln? In Laufenburg stammen die Touristen vorwiegend aus der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Holland und vereinzelt aus Übersee. In Rheinfelden weiss man aus Markterhebungen, dass die meisten Tagestouristen aus der Deutschschweiz stammen.

Ein zentraler Touristendampfer ist dabei in Rheinfelden die Personenschifffahrt. «Pro Jahr besteigen oder verlassen in Rheinfelden über 25 000 Fahrgäste ein Schiff der Basler Personenschifffahrt», sagt Berthoud.

Entsprechend habe die Schifffahrt für den Tagestourismus «eine sehr wichtige Bedeutung». Sie bringt Passagiere nach Rheinfelden, die dann durch das Städtchen flanieren – und aktuell auch an mehreren leeren Schaufenstern vorbeikommen. Acht Läden stehen derzeit leer (die AZ berichtete).

Die Frage, was diese Leerstände für den Tourismus bedeuten, beantwortet Berthoud indirekt: Auch wenn das Einkaufen nicht Hauptmotivation für einen Ausflug nach Rheinfelden sein dürfte, habe das Angebot an Läden «eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für den Tagestourismus».

Sie prägten das Bild der Stadt mit. «Läden führen zu Frequenzen und Leben in der Innenstadt und dies wiederum vermittelt den Gästen Aufenthaltsqualität», so Berthoud.

Dass im Tagestourismus durchaus ein wirtschaftliches Potenzial steckt, haben in Rheinfelden in den letzten Jahren mehrere Gewerbler erkannt: «In den letzten Jahren haben sich in der Rheinfelder Altstadt verschiedene Boutiquen und Läden mit Accessoires und Geschenkartikeln etabliert, deren Angebot sich explizit auch an Tagestouristen richtet», so Berthoud.

In Laufenburg haben die Versuche, die Altstadt mit (Souvenir-)Läden neu zu beleben, nicht gefruchtet: Die Altstadt ist heute praktisch ladenfrei. Man mag es nun ausgestorben nennen oder als pittoresk empfinden – auf jeden Fall ist die geschichtsträchtige Ruhe zum Markenzeichen avanciert.

Als besonderer Anziehungspunkt entpuppt sich dabei die 1911 erbaute Laufenbrücke. «Sie wird für ein Erinnerungsfoto wohl am meisten besucht», vermutet Lüscher. Als wichtig für den Tourismus erachtet er auch das Angebot im Kulturbereich, die Traditionen und das Brauchtum wie die Fasnacht oder die Hela.

Neue Angebote gefragt

Beide, Lüscher wie Berthoud, wissen: Stehen bleiben darf man nicht, wenn man weiterhin Gäste anlocken will. Innovation ist gefragt. Diese zeigt sich zum einen in neuen Angeboten und Führungen; Rheinfelden bietet seit letztem Jahr eine Segway-Führung an, die Führungen werden in beiden Städten laufend den Bedürfnissen angepasst.

Dies ist wichtig, denn: Die Führungen werden auch in Zukunft ein wichtiger Tourismus-Faktor bleiben. Insgesamt gab es in Laufenburg im letzten Jahr rund 150 Führungen. Daran nahmen laut Lüscher rund 2800 Personen teil.

Zum anderen zeigt sich Innovation in neuen Wegen: In Laufenburg hat die Stadt im letzten Jahr den Lead in Sachen Tourismus übernommen. «Unsere Vision ist eine professionelle Organisation, die Tourismus- und Kulturevents in Laufenburg und der Region grenzüberschreitend lenkt und vermarktet», sagte Vizeammann Meinrad Schraner dazu zur AZ. Der Tourismus-Verein bleibt dabei ein wichtiger Partner.

Nachholbedarf hat Laufenburg auch bei der Gäste-Beherbergung. Anders als in Rheinfelden, wo es mehrere Hotels hat, gibt es in Laufenburg aktuell nur einige private B&B. Dieses Gästezimmer-Manko wollen die Ortsbürger beheben, indem sie in der Liegenschaft Grimmer ein Gästehaus planen.

Dies kommt auch dem Trend entgegen, den man in beiden Städten beobachtet: Die Städte werden zusehend auch von Velotouristen besucht. Denn beide Städte liegen an Velorouten von SchweizMobil. Man verzeichne seit ein paar Jahren einen «Trend von Velotouristen», sagt Berthoud. Sie machen auf ihren mehrtägigen Touren im Städtchen Halt.

Kleider machen Leute, sagt man, und das gilt, im übertragenen Sinn, auch für eine Stadt: Das Erscheinungsbild prägt das Bild und ist letztlich mitentscheidend für den touristischen Erfolg.

Es sei wichtig, so Berthoud, dass die Stadt in die Aufenthaltsqualität der Innenstadt investiere und gute Rahmenbedingungen für Gastronomie und Detailhandel schaffe. Das tue Rheinfelden. «Die Stadt hat in den letzten Jahren sehr grosse Beträge in die Aufwertung der Innenstadt investiert.»

Als Beispiele nennt sie die Neumöblierung der öffentlichen Räume, die Neugestaltung und Pflästerung der Plätze und Gassen und die Umgestaltung der Parkanlagen. Und: «Diese Investitionen gehen weiter.» Für die Stadt. Und damit für den Tourismus.