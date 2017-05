Aus, vorbei. Davide, 40, hat es verbockt. Der Rheinfelder hat sich am Montagabend gleich selber aus dem Rennen um Bachelorette Eli genommen. Ausgerechnet er, der Life-Coach, der anderen zeigen will, wie der Hase läuft, fiel auf einen der ältesten Hoppel-Kontroll-Tricks herein: Eli, 28, engagierte kurzerhand zwei Girls, die fünf der Jungs auf die Probe stellen sollten. Ihre Mission war, zu flirten, was das Zeug hält. Und Davide ging ihnen auf den Leim. Er sei «eine Riesenenttäuschung», sagte Eli in der fünften Nacht der Rosen, Davide sei «mit absoluter Sicherheit der falsche Mann in meinem Leben». Will heissen: Koffer packen und ab nach Hause.

Fünf Folgen lang hat die az mit dem Aargauer Kandidaten mitgefiebert, mitgelitten und, ja, sich manchmal auch etwas fremdgeschämt. Besonders dann, wenn «Fucking 40»-Davide gar deutlich wurde. Aber, was solls: Es hat Spass gemacht. Und deshalb präsentieren wir das Davide-Best-of, die zehn schönsten und schrägsten Szenen den letzten fünf Wochen.

1. Der Kuss. Es war zwar nur ein Siegeskuss nach gewonnenem Motocross-Rennen, doch es war immerhin der erste Kuss überhaupt in der dritten Staffel von «Die Bachelorette» – und er war «leidenschaftlich», wie Davide mehrfach betonte. Uns Fricktalern machte er Hoffnung auf mehr, auf ein veritables Kuss-Feuerwerk. Die Kuss-Lunte muss nass gewesen sein, denn es blieb bei dem einen Kuss. Sehen wir es positiv: Andere bekamen nicht einmal einen.