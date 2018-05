Spätestens 14 Tage vor der Gemeindeversammlung sind die Stimmberechtigten vom Gemeinderat durch Zustellung der Stimmrechtsausweise und der Traktandenliste mit den Anträgen und allfälligen Erläuterungen zu bedienen. So schreibt es das kantonale Gesetz über die Einwohnergemeinden vor. In Gipf-Oberfrick wurden bei der bevorstehenden Gemeindeversammlung die Rechte der Stimmbürger nicht gewahrt.

Für die Versammlung, die am 8. Juni stattfindet, hätten die Unterlagen bis spätestens am letzten Freitag, 25. Mai, in den Haushalten sein sollen. Das waren sie aber nicht. «Nur etwa 20 Prozent der Stimmberechtigten haben ihre Unterlagen rechtzeitig erhalten», sagt Gemeindeammann Regine Leutwyler. Ein Grossteil der Leute – also rund 80 Prozent der knapp 2500 Stimmberechtigten – habe die Dokumente erst am Montag erhalten.

Schuld liegt bei der Post

Die Schuld für die Verspätungen liegt bei der Post. «Im Verteilzentrum in Basel hat ein Fehler bei der Sortierung die Verteilung der Unterlagen verzögert», sagt Markus Werner, Verantwortlicher regionale Kommunikation Nord bei der Post. Es handle sich um einen menschlichen Fehler. Die Gemeinde selber hat die Einladungen am 16. Mai der Post zur Verteilung übergeben. «Wir planen immer noch Reservetage ein, falls es zu kleinen Verspätungen kommen sollte», sagt Leutwyler.