So manch ein Einwohner aus dem deutschen Grenzgebiet und dem mittleren Fricktal fährt morgens zunächst mit dem Auto oder Velo zum Bahnhof Stein, um von dort aus mit der Bahn zu seinem Arbeitsplatz Richtung Basel oder Zürich zu pendeln. Die SBB reagieren darauf mit einem dreistöckigen Parkdeck mit vier Parkebenen, das sie auf den bestehenden «Park+ Ride-Plätzen» bauen will. Mit dem rund vier Millionen Franken teuren Parkhaus – der Kanton übernimmt die Hälfte der Kosten – wird die Parkplatzanzahl beim Bahnhof Stein von 132 auf 250 Plätze nahezu verdoppelt. Neben dem Zuwachs an Autoparkplätzen wird im Zuge des Projekts auch die Anzahl der Velo-Abstellplätze von 50 auf 80 steigen. Die Baubewilligung der Gemeinde liegt seit Beginn des Jahres vor.

Noch im Februar ging die SBB von einer Fertigstellung des Parkhauses im Frühling 2019 aus. Laut SBB-Mediensprecher Oliver Dischoe ist nach derzeitigem Planungsstand die Fertigstellung jedoch voraussichtlich erst für Herbst 2019 geplant. «Der genaue Baustart steht noch nicht fest», sagt Dischoe. Dieser sei abhängig von der Vergabe der verschiedenen Arbeiten. Die Vergabe ist derzeit noch offen.

Ersatzparkplätze sind geplant

Während der Bauphase werden weniger Parkplätze zur Verfügung stehen als bis anhin. «Die SBB erarbeiten derzeit Massnahmen für Ersatzparkplätze, die aber noch nicht definiert sind», sagt Dischoe. Hinsichtlich allfälliger Tarifanpassungen der Parkplätze im Parkhaus in Stein werde die SBB frühzeitig kommunizieren, so Dischoe. Die Tarife für die «Park+Ride-Plätze» am Bahnhof Stein betragen derzeit sechs Franken pro Tag, 60 Franken pro Monat und 600 Franken im Jahr.

Hinsichtlich des Postautoverkehrs wird es während der Bauarbeiten zu keinen Einschränkungen kommen. «Die Zu- und Wegfahrt vom Bahnhof ist jederzeit gewährleistet», sagt Dischoe. Erst im vergangenen Jahr beteiligt sich die SBB an der 800 000 Franken teuren Umgestaltung des Bahnhofes in Stein. Die Umgestaltung war enter anderem nötig, damit der Platz von Gelenkbussen angefahren werden kann.