Die Polizei Oberes Fricktal führte am Mittwoch im Verlauf der frühen Morgenstunden an verschiedenen Orten im oberen Fricktal Verkehrskontrollen durch. Das heisst es in einer Mitteilung. Kontrolliert wurde demnach in den Gemeinden Densbüren, Frick und Gipf-Oberfrick. Die Schwerpunkte der Kontrollen lagen bei der Fahrfähigkeit der Fahrzeuglenker und – aufgrund der Jahreszeit – bei der Beleuchtung und dem Zustand der Fahrzeuge.

Ein Fahrzeuglenker führte sein Motorfahrzeug mit einem Alkoholwert von über 0,8 Promille. Der Führerausweis wurde ihm an Ort und Stelle entzogen. Darüber hinaus wurde er an die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg angezeigt.

Vereiste Scheiben

Ebenfalls an die Staatsanwaltschaft angezeigt wurden zwei weitere Motorfahrzeuglenker, die ihre Fahrzeuge mit vereisten Scheiben in Verkehr brachten. «Leider muss die Polizei Oberes Fricktal immer wieder feststellen, dass Fahrzeuglenker ihre Fahrzeuge mit mangelhaft vom Eis befreiten Scheiben in Verkehr bringen», schreibt die Polizei und warnt: «Dieses Fehlverhalten ist für die anderen Verkehrsteilnehmer, insbesondere für Fussgänger oder Velofahrer, äusserst gefährlich. Bei den jetzt vorherrschenden Witterungsbedingungen muss am Morgen mehr Zeit berechnet werden, um sämtliche Fahrzeugscheiben gründlich vom Eis zu befreien.»

Im Verlauf der Kontrollen mussten zudem mehrere Fahrrad- und Motorfahrradlenker wegen fehlender oder mangelhafter Beleuchtung angezeigt werden. Vornehmlich handelte sich dabei um Schülerinnen und Schüler. Ordnungsbussen mussten wegen «Fahren ohne Licht am Tag», «Nichtragen der Sicherheitsgurten» und «Verwenden eines Telefons ohne Freisprecheinrichtung» ausgestellt werden.(az)