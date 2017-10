Die Basler Regierung hat genug von den Tauben und gurrt zurück: Sie will ein Taubenfütterungsverbot erlassen. Denn erst das Füttern der «fliegenden Ratten» hat die Population zum Dauerproblem gemacht. Aktuell, so schätzt das Basler Veterinäramt, fliegen und tapsen in der Stadt zwischen 5000 und 8000 Tauben herum. Ihre Hinterlassenschaften markieren inzwischen so manch ein Gebäude und Denkmal. Die beiden Fricktaler Altstädte Rheinfelden und Laufenburg fliegen die Tauben zwar auch an – vorerst allerdings in Massen. «Uns sind keine grösseren Probleme mit Taubenpopulationen in der Stadt bekannt», sagt Stadtschreiber Roger Erdin. Es gab in den letzten Monaten allerdings «hin und wieder» Situationen, «die im Rathaus einen grösseren Reinigungsaufwand erforderten».

Auch in der Altstadt von Laufenburg gibt es eine Taubenpopulation. «Über die Grösse der Population können wir leider keine Angaben machen», sagt Stadtrat Christian Rüede. Die Tauben nisten dabei hauptsächlich im Bereich zwischen Marktgasse und dem Laufenplatz und dort vor allem in den sogenannten Ehgräben.

Die Population ist zwar laut Rüede nicht allzu gross. «Wir haben aber trotzdem Probleme, insbesondere mit dem Kot, der durch die Tauben verursacht wird und sich in den engen Altstadtgassen und auf den Plätzen bemerkbar macht.»

Taubenfallen werden gestellt

Schutzmassnahmen im eigentlichen Sinne gebe es nicht, so Rüede. «Wir achten einfach darauf, dass die Population nicht grösser wird und stellen dafür in Zusammenarbeit mit der Jagdgesellschaft jedes Jahr an einigen Orten Taubenfallen auf.» Auch wenn die Taubenplage nicht so akut ist wie in Basel, Aarau oder Zürich – «es ist ein Thema, mit dem wir uns alljährlich beschäftigen», so Rüede.

Bisweilen auch ganz offiziell: An der Gemeindeversammlung vor drei Jahren sprach ein Teilnehmer das Taubenproblem an. «Das Problem besteht seit Jahren», sagte der frühere Stadtrat Hannes Burger. Er lebt selbst in der Altstadt und ist Präsident des Museumsverein Schiff. Das Museum liegt mitten in der Altstadt an der Fischergasse – also just im bevorzugten Nistgebiet der Tauben.

«Die Tauben machen bei uns einen unglaublichen Dreck», berichtete Burger an der Gemeindeversammlung. «Solange die Taverne Schiff bewirtet war, haben wir das viel zu wenig wahrgenommen.» Der «Schiff»-Wirt habe die Vögel täglich aus dem Höfli verjagt und den Dreck aufgenommen. Nach der Restaurant-Schliessung hat niemand mehr nach dem Hof gesehen. Die Tauben hat’s gefreut, die Museumsverantwortlichen nicht. Sie liessen alle Fenster vergittern und auf dem Dach Nagelbänder anbringen.