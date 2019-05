Gestern machte die AZ publik, dass die Migros Aare ihren Mietvertrag im Einkaufscenter Liebrüti in Kaiseraugst auf Ende Juni 2020 gekündigt hat. Unklar ist noch, wann die rund 1000 Quadratmeter grosse Migros-Filiale in der Grossüberbauung schliesst. Der Wegzug des Ankermieters ist auch Gesprächsthema bei den Gewerbetreibenden, die im selben Gebäude domiziliert sind.

«Durch den Auszug der Migros-Filiale wird das Einkaufscenter an Attraktivität verlieren», sagt Marco Brüderli, der als Mitglied der Geschäftsleitung der Brüderli Gastronomie das Liebrüti-Restaurant im Erdgeschoss betreibt. Natürlich gebe es den einen oder anderen, der nach dem Einkauf in der Migros-Filiale schnell einen Kaffee trinken oder etwas essen würde. «Diese Kunden werden nun wegfallen», sagt er. Insgesamt rechnet Brüderli aufgrund des Migros-Wegzugs jedoch mit keinem allzu grossen Kunden-Rückgang. «Wir haben viele Stammkunden, die in der Liebrüti-Überbauung wohnen.»

Potenzielle Konkurrenz ist weg

Verhehlen kann Brüderli nicht, dass der Wegzug der Migros-Filiale auch etwas Positives hat. So bestünde nun nicht mehr die Gefahr, dass Migros die in die Jahre gekommene Filiale modernisiere und mit einem Restaurant oder Take-away-Shop ausstatte. «Das wäre natürlich starke Konkurrenz vor der eigenen Haustüre», so Brüderli.