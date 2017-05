Es ist Samstag, der 7. Mai 2016. Die Sonne scheint. Es herrschen sommerliche Temperaturen. Die Strassencafés in Bad Säckingen sind entsprechend voll. Manche sitzen da, wo sie immer sitzen, haben jeden Samstag den gleichen Tisch reserviert. Ein Platz, unmittelbar am Eingang zur Altstadt. Fussgängerzone. Eine Frühlingsidylle. Sekunden später: Ein Ort des Grauens.

Ein Auto fährt jäh in die Menschenmenge vor den Restaurants. Stühle, Tische, Menschen fliegen durch die Luft. Schreie und Entsetzen. 27 Menschen sind verletzt, zwei tot. Eines der Todesopfer stammt aus dem Fricktal.

Er wollte die Ehefrau ausladen

Hinter dem Steuer des Unfallautos sitzt ein betagter Fahrer, ein Bürger der Stadt. Seit den gestrigen Dienstag muss sich der 85-Jährige vor dem Amtsgericht Bad Säckingen verantworten.

Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen wirft dem Unglücksfahrer fahrlässige Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung vor. Er sei altersbedingt in seiner Leistungsfähigkeit beeinträchtigt und damit den Anforderungen im Strassenverkehr nicht gewachsen gewesen, so Amtsanwältin Natalie Rünzi, die die Anklage vertritt.