292 Zeiningerinnen und Zeininger können sich derzeit noch Ortsbürger nennen. Die Zahl ist in den letzten Jahren stetig gesunken. Vor zehn Jahren etwa waren es noch über 350 Ortsbürger. Einerseits liege das daran, dass jüngere Einwohner wegziehen. Andererseits daran, dass die älteste Generation langsam ausstirbt. «Diese Entwicklungen sind bekannt und zeigen sich auch andernorts», sagt Gemeindeschreiberin Sheena Heinz.

Tatsächlich steht Zeiningen nicht alleine da mit dem Problem der schwindenden Ortsbürger-Zahlen. Im Gegenteil: Den meisten Ortsbürgergemeinden im Kanton geht es genau gleich. Das zeigen die Statistiken des Aargauer Ortsbürgerverbands. Er nennt für die Entwicklung noch einen dritten Grund: So habe die Bedeutung der Ortsbürgergemeinden stetig abgenommen.

Bedingungen zu erfüllen

Heute haben die Ortsbürgergemeinden nur noch eine Aufgabe: die Verwaltung des eigenen Vermögens, vor allem des Waldes. Oder – wenn aus dem Vermögen ein Gewinn erwirtschaftet wird – die Unterstützung der Einwohnergemeinde durch gemeinnützige Projekte. In Zeiningen etwa bauten die Ortsbürger im letzten Jahr ein Blockhaus.

Um den Schwund bei den Ortsbürgern zu stoppen, wurden in verschiedenen Gemeinden – unter anderem Magden – deshalb schon Einbürgerungsaktionen durchgeführt. So eine Aktion soll nun auch in Zeiningen helfen, die Zahl der Ortsbürger wieder etwas anzuheben. Wer sein Einbürgerungsgesuch bis zum 31. Januar 2018 einreicht, profitiert von einer massiven Vergünstigung. «Die Einbürgerungsgebühr wurde von 300 Franken auf 40 Franken pro erwachsene Person herabgesetzt und für Kinder gänzlich erlassen», sagt Heinz.

Ausserdem verrechnet die Gemeinde keinerlei Gebühren für das Erstellen der Wohnsitzbescheinigung. Der Antragssteller hat neben der Einbürgerungsgebühr somit nur die Kosten für einen Strafregisterauszug und die Familienstands-Bescheinigung zu tragen. Für die Interessenten gelten dabei verschiedene Vorgaben. So müssen sie mindestens 25 Jahre in Zeiningen gelebt haben, davon die letzten zehn Jahre ununterbrochen.

«Mit der Aktion möchte die Gemeinde den langjährigen Einwohnern einen Anreiz schaffen, Ortsbürger zu werden», sagt Heinz. Schon einmal startete die Gemeinde eine ähnliche Aktion: 2012 konnten so 15 neue Ortsbürger gewonnen werden. «Seither gab es immer wieder Anfragen, ob wir noch mal eine Aktion durchführen könnten», sagt Heinz. «Es wäre deshalb schön, wenn wieder ein paar Ortsbürger dazu kämen.» Die Einbürgerungen der Kandidaten sind auf die Sommergmeind 2018 eingeplant. Dann würden die Ortsbürger pünktlich zum 800-Jahre-Dorffest willkommenen Zuwachs erhalten.