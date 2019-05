Die Erleichterung ist Urs Wullschleger anzuhören. «Es sieht gut aus», freut er sich am Montag am Telefon mit der AZ. Wochenlang hatte der Kaiseraugster Storchenvater um die Jungstörche gebangt. Denn das nasskalte Wetter hatte den Jungtieren arg zugesetzt und Wullschleger befürchtete, dass etliche die Wetterkapriolen nicht überleben würden. «Die Jungtiere haben noch kein richtiges Gefieder und deshalb sind sie anfällig für Lungenentzündungen.» Bei den Jungstörchen ist das fast schon der sichere Tod.

Sorgen um den Nachwuchs machte sich Wullschleger auch, weil er in den letzten Wochen mit ansehen musste, dass drei der vier Jungstörche im Horst beim Schulhaus nicht überlebt haben. Von seiner Wohnung aus sieht er direkt in den Horst hinein.

Dieser Verlust schmerzte ihn besonders, denn eine Klasse aus dem nahen Schulhaus beteiligt sich am Programm «Storchenforscher» von Storch Schweiz. Die Schüler seien begeistert bei der Sache, erzählt Wullschleger, der ebenfalls einen Teil des Unterrichts bestreitet. Die Schüler würden oft beim Horst vorbeilaufen und versuchen, einen Blick auf die Tiere zu erhaschen. Entsprechend habe sie die Nachricht, dass drei der vier Jungen tot sind, stark getroffen. «Sie ahnten jedoch bereits, dass etwas nicht in Ordnung ist.»

Das Bangen um «seine» Störche belastete Wullschleger in den letzten Wochen stark und so war er nicht unfroh, dass er letzte Woche für einige Tage wegfahren konnte. Als er am Donnerstag zurückkam, war der erste grosse Aufsteller, dass es dem vierten Jungstorch im Schulhaus-Horst gut geht. «Er ist munter und gefrässig», freut sich Wullschleger. Der Jungstorch sei über dem Berg. «Es müsste schon etwas sehr Schlimmes passieren, dass er jetzt noch stirbt», so Wullschleger. Für das Schulprojekt sei es eminent wichtig, dass zumindest der eine Jungstorch überlebt habe. Die gute Nachricht machte in der Schule denn auch schnell die Runde.

Mehr Jungstörche als 2018

Am Freitag folgte dann der zweite Aufsteller. Zusammen mit Bruno Gardelli von der Storchenstation Möhlin zog er durchs Dorf und zählte die Jungstörche. 17 sind es – und zwei Nachzügler, die erst knapp zwei Wochen alt und damit noch in einem gefährdeten Alter sind. «Ich war überrascht, dass wir so viele angetroffen haben», sagt Wullschleger. «Wenn auch die beiden Nachzügler überleben, können wir in diesem Jahr 19 Jungstörche beringen», freut sich Wullschleger. Das wären dann sogar noch vier mehr als im letzten Jahr. «Es wird damit doch noch ein gutes Storchenjahr», so Wullschleger.

Die meisten Jungstörche werden am 19. Juni in ihrem Horst beringt. In zwei Fällen nimmt das Beringungs-Team die Jungtiere aber aus dem Horst und verpasst ihnen den Ring am Boden. Eine Ärztin nimmt ihnen gleichzeitig Blut. «Ziel ist es, herauszufinden, weshalb noch immer so viele Störche früh sterben», erklärt Wullschleger.

Einer der Horste, in denen das Jungtier heruntergenommen wird, ist der Horst beim Schulhaus. Die Schüler können dann die Beringung miterleben – und den Storch gleichzeitig taufen. «Die Schüler werden auch den Namen für den Storch aussuchen», erklärt Wullschleger, der den Programmteil draussen beim Horst bestreitet, während die Lehrerin im Schulzimmer mit dem Unterrichtsmaterial von Storch Schweiz arbeitet. Sie hätten dabei freie Namenswahl.

Sein immenses Wissen über die Störche weiterzugeben, ist Urs Wullschleger wichtig. Die Störche sind seine grosse Leidenschaft – und er will möglichst viele Kaiseraugster mit dem Storchen-Virus infizieren. Lebenslänglich.