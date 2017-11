Es waren nicht nur Männer, bekannte Persönlichkeiten wie Zwingli oder Luther, die vor 500 Jahren die Reform der Kirche mit neuem Blick auf das Evangelium auf den Weg brachten. Auch Frauen hatten daran ihren nicht unbedeutenden Anteil, der Zeit entsprechend jedoch eher im Hintergrund.

Eine von ihnen war Wibrandis Rosenblatt (1504-1564), eine kluge, starke und warmherzige Frau aus der Region, in Säckingen geboren, in Basel gestorben. Mit 22 Jahren bereits Witwe durch den Tod des Magisters Ludwig Keller, wurde sie danach nacheinander die Frau von drei bedeutenden Reformatoren.

Beeindruckt von ihrer Persönlichkeit und im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten schrieb Pfarrer Peter Senn das Schauspiel «Wibrandis Rosenblatt – die Frau der Reformatoren». Er wollte das Thema Reformation aus einer anderen Perspektive betrachten, eine Frau ins Licht rücken, die mit Tatkraft und Mut die Aufgaben einer Pfarrfrau meisterte, ihren Ehemännern nicht nur Hausfrau war, sondern ebenbürtige Partnerin.

Der Tod ist allgegenwärtig

Entstanden ist ein tief beeindruckendes Geschichtsgemälde mit Filmsequenzen, direkt vor Ort der Ereignisse gedreht, mit Musik und Gesang von Komponisten aus dem 16. und 17. Jahrhundert sowie authentischen Kostümen, die ein Fest für die Augen sind. Im Chor und Orchester singen und musizieren Mitglieder der evangelischreformierten Kirchengemeinden beider Städte Rheinfelden, aus Magden, Olsberg und Kaiseraugst unter Leitung von Christoph B. Herrmann. Auch schauspielerisch sind sie eingebunden.

Zum Stück: Eine Stimme aus dem Jahr 2017 lässt Wibrandis zum Leben erwachen, versichert ihr, dass man sich an sie erinnert. Sie ziehen einen Bogen von damals ins Heute. Wibrandis erfährt, dass sich vieles verändert hat, manches aber überhaupt nicht.

Wibrandis, souverän und grossartig dargestellt von Susanne Ammann, erinnert sich an den bösartigen Namen Pfarrhure, den ihr manche verpassten wegen ihrer vier Männer. Sie aber doch nur einfach an deren Seite so handelte, wie sie es mit Gott und ihrem Gewissen vereinbaren konnte. Sie hadert auch mit dem Tod (Ana-Lena Sandstedt) , im Stück allgegenwärtig, der ihr vier Männer und fünf Kinder nahm.

Einblicke ins Eheleben

Und dann tauchen die Zuschauer an der Premiere ein ins Geschehen von vor 500 Jahren. Sie erleben Wibrandis’ Ehe mit Oekolampad (Peter Bretscher), Führer der Badener Disputation. Von dem Wibrandis augenzwinkernd sagt, er sei «etwas trocken, wenn es tagsüber um Gefühle gehe, aber nachts....!» Das Publikum erlebt das innige Verhältnis von Wibrandis zu ihrer Mutter (Erika Hinzmann), die ihr mit Rat und Tat stets zur Seite steht.

Beide Frauen finden, dass durch die Bewältigung der täglichen Pflichten Wertschätzung und Würde wächst, dass vor Gott Mann und Frau auf gleicher Ebene stehen. Auch wenn immer noch gefoltert und auf Scheiterhaufen verbrannt wird.

Nach Oekolampads Tod heiratet Wibrandis den Reformator Capito (Hans Krusche), nach dessen Ableben Bucer (Matthias Lentz), den wichtigsten Reformator in Strassburg. Parallel dazu werden die verschiedenen historischen Ereignisse auf die Bühne geholt, der Abendmahlstreit, die Pest in Strassburg, Persönlichkeiten wie Zwingli, die Bewegungen von Reformation und Gegenreformation, Wibrandis’ Zeit mit Bucer und der Familie in England, ihren eigenen Tod in Basel.