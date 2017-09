Und weiter geht es, den Pilzen auf der Spur. Sie biegt links in einen Waldweg ab, stapft durch das Unterholz, äugt hinter einen Baum. Wieder nichts. Sie ist ein Energiebündel, das wird jedem, der sie kennen lernt, schnell bewusst. In all ihrem Tun. «Ich kann nicht zu Hause herumsitzen und Däumchen drehen», sagt sie.

Das war schon immer so. Als Kind liebte sie es, draussen zu sein, mit dem Vater durch die Wälder zu streifen. «Er kannte einige Pilze und wir gingen oft zusammen auf die Suche», erzählt sie. Das hat sie geprägt, doppelt sogar. Zum einen weckte es ihre Faszination für die Natur, für «diese unendliche Formen- und Farbenpracht», wie sie sagt, diese einzigartige Vielfalt. Zum anderen stachelte es ihre Neugier an. Sie wollte entdecken, aufspüren, den Ursachen auf den Grund gehen.

Grundlagenforschung an der ETH

Dies war auch der Grund, dass Rümbeli Chemieingenieurin wurde. Denn in der Grundlagenforschung konnte sie genau das tun: Den Ursachen auf den Grund gehen, nachspüren, was für Prozesse bei der Fotosynthese ablaufen. «Hochkomplex und faszinierend», sagt sie.

Zwei ihrer Lebensparameter, die Natur und die Neugier, wurden im Job eins und auch der dritte Faktor, der Mensch, spielte eine wesentliche Rolle. Am Institut für Molekularbiologie der ETH Zürich betreute sie viele Studenten während ihres Praktikums. «Manch einen musste ich motivieren, musste ihn in schwierigen Phasen zurück an Bord holen», erinnert sie sich.

Dieses psychologische Moment interessierte sie und als ihr Institut 1993 in eine andere Abteilung integriert wurde, beschloss sie, sich neu zu orientieren. Mit 42 wurde sie wieder Studentin. «Ich hatte das Glück, dass mein Mann einen guten Job hatte», sagt sie, weiss genau: «Ohne Unterstützung wäre es nicht gegangen.» Vier Jahre lang dauerte die Ausbildung. Vollzeit. Danach arbeitete sie in einem Weiterbildungsprogramm für Arbeitslose, wo sie mit den Stellensuchenden die Standortbestimmungen vornahm.

Vor 14 Jahren, 2003, eröffnete sie ihre psychologische Praxis in Frick. Zuerst zu Hause, seit diesem Jahr hat sie sich einen Praxisraum gemietet. Das hat vor allem damit zu tun, dass sie sich auf Sexualtherapie spezialisiert hat. «Die Sexualität war bei den Klienten in den psychologischen Beratungen oft zwischen den Zeilen ein Thema», sagt sie. Da sie sich selber auf diesem Beratungsfeld unsicher fühlte und, ja, weil sie der Wissensdurst einmal mehr antrieb, machte sie eine Ausbildung.

Eine Praxis für Sexualtherapie hat für Rümbeli – dieses Energiebündel –, die mit ihrem Mann gern auch die Welt entdeckt, den Vorteil, dass sie nicht stets erreichbar sein muss. «Das ist bei einer psychologischen Praxis, wo man es auch mit depressiven und suizidalen Klienten zu tun hat, anders.»

In der Therapie geht es oft zuerst einmal darum, «zusammen eine Sprache zu finden». Es sei nicht für jeden einfach, über seine Probleme zu reden. Darüber etwa, wie sich Sexualität in den Wechseljahren verändert oder wie Sexualität ohne Erektion gelebt werden kann. «Die Lustlosigkeit ist ein grosses Problem in der heutigen Gesellschaft», sagt Rümbeli. Viele stünden permanent unter Stress, seien nach aussen orientiert. «Sexualität ist gerade das Gegenteil, ein Sich-nach-Innen-Konzentrieren.»

Die Dinosaurier-Expertin

Volle Konzentration war bei Monica Rümbeli am 14. November 1998, einem nasskalten Samstag, gefragt. Auf ein Inserat hin hatte sie sich bei der Gemeinde Frick als Museumsführerin gemeldet. Und an diesem Samstag führte sie ihre erste Gruppe durch das Sauriermuseum. «Ich war grausam nervös und konnte kaum schlafen», erinnert sie sich. Immer wieder schoss ihr ein Gedanke durch den Kopf: «Hoffentlich weiss ich genug.» Sie, die Wissensdurstige, wusste für die Führung genug – nicht aber für sich selber. Sie vertiefte sich in die archaische Materie, las alles, was es über Plateo- und Raubdinosaurier zu lesen gab, sog das Wissen förmlich in sich hinein, liess selbst bei ihren Märschen durch das Dorf nicht von den Büchern.

Von 2002 bis 2014 leitete sie das Sauriermuseum, bis heute hat sie rund 2300 Führungen gemacht – und ist immer noch begeistert dabei.

Auch beim dritten Anlauf: Fehlanzeige. «Es kommt selten vor, dass ich keine Pilze finde», sagt sie, zuckt die Schultern. «Und wenn auch. Dann habe ich trotzdem zwei wunderbare Stunden in der Natur verbracht.» Natürlich sei es schön, mit einem Kratten Pilze heimzukommen, natürlich liebe sie – wie ihr Mann – ein feines Pilzgericht. Doch der Reiz ist ein anderer. «Mich faszinieren die Formen, die Farben, die unglaubliche Vielfalt der Pilze.» An die 200 Arten kennt sie, wissend: «Das ist nur ein kleiner Bruchteil aller Pilze.» Oder aus Rümbeli-Optik formuliert: Es gibt noch viel zu entdecken, viel zu lernen.

Die schier unersättliche Neugierde war es auch, die Monica Rümbeli 2013 veranlasste, die Pilzkontrolleurprüfung zu machen. «Das war ein Jugendtraum», sagt sie. «Ich wollte sehen, ob ich es kann.» Sie konnte.

Seit diesem Jahr ist sie Präsidentin des Vereins für Pilzkunde Fricktal, dem sie 2013 beigetreten ist. «Eine neue Herausforderung», sagt sie, biegt wieder vom Weg ab, bückt sich, zupft etwas ab, hält drei kleine Pilze in die Luft. «Schwindlinge», sagt sie, lässt die Fungi, die an einen Fallschirm erinnern, in der Hand kreisen. «Sie sind nicht essbar», sagt sie. «Aber einfach schön fürs Auge.»