Die Gemeinde Zeiningen sucht noch einen Vizepräsidenten. Im ersten Wahlgang der Gesamterneuerungswahlen hatte Peter Frick für den Posten kandidiert, aber das Absolute Mehr verpasst. Gleichzeitig schaffte Frick auch die Wiederwahl in den Gemeinderat nicht. Für den zweiten Wahlgang wurde innerhalb der Meldefrist kein Kandidat angemeldet. Wie die Gemeindekanzlei mitteilt, ist verspätet die Kandidatur von Alfred Studer (parteilos) eingegangen. Die Kandidatur wurde im Rahmen der Nachmeldefrist akzeptiert.

Da gleich viele wählbare Kandidaten vorgeschlagen wurden, wie Sitze vakant sind, können in der Nachmeldefrist noch bis zum 16. Oktober um 12 Uhr neue Vorschläge eingereicht werden. Gehen keine weiteren Kandidaturen ein, wird Alfred Studer in stiller Wahl gewählt. Sollte es zu einer weiteren Anmeldung kommen, findet der zweite Wahlgang am 26. November statt. (az)